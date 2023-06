Imagens raras de Jokic jogando basquete quando criança

EUmagos surgiram do recém-coroado campeão da NBA, Nikola Jokicjogando em Sérvia quando criança, e eles são impressionantes de cair o queixo.

No vídeo, você pode ver seus fundamentos de nível de elite e a visão de quadra que ele carrega consigo agora. Mesmo naquela época, ele era o cara mais importante da quadra e comandava o ataque como um armador.

Seu acabamento na pintura e toque leve mostra o quão bom tecnicamente Jokic era mesmo em uma idade tão jovem, isso e seu alto QI de basquete o tornavam imparável mesmo então.

Não é de admirar que Palhaço tem dominado a NBA em seu caminho para seu primeiro e o que pode não ser seu último campeonato.

Jokic foi destinado à grandeza desde que era um menino

Onde um título coloca Jokic na história da NBA?

Embora seu lugar na história permaneça garantido, com apenas 28 anos, sua carreira está longe de ser consolidada. Após um desempenho extraordinário nas finais, durante o qual o Nuggets perdeu apenas quatro jogos, nunca perdia em uma série, forçou um potencial supertime a reavaliar seus planos e até fez LeBron James contemplar a aposentadoria, ainda é difícil compreender totalmente o potencial final de Jokic .

Com 2,10 metros de altura, ele carece de capacidade atlética, mas compensa com sua excepcional proeza mental e física, dominando os oponentes implacavelmente. Ele possui a habilidade de navegar pela quadra sem esforço, criando oportunidades de gol eficientes por meio de chutes bem executados ou passes precisos com notável consistência. O trabalho árduo do jovem garoto da Sérvia valeu a pena, alcançando o prêmio final do basquete.