Imaginarium CONTRATA em DUAS CIDADES; Confira!

A Imaginarium, uma das maiores marcas de presentes criativos e inovadores, além de ser reconhecida nacional e internacionalmente por antecipar conceitos e tendências em eletrônicos, utilitários e presentes, está contratando pessoas para compor o seu time. Isto é, se você está em busca de uma recolocação, confira a lista de oportunidades:

Gerente de Loja – Franquias – Curitiba – PR – Efetivo;

Subgerente de Loja – Franquias – Curitiba – PR – Efetivo;

Supervisor (a) de Lojas de Franquias – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Franquias – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Vendedor (a) Imaginarium – Franquias – Curitiba – PR – Efetivo: Realizar atendimentos à clientes, negociar condições de pagamento e finalizar as vendas. Manter a organização e a reposição de produtos na loja. Orientar clientes quanto às especificações dos produtos demonstrando seu funcionamento;

Vendedor (a) II – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a Imaginarium

Dando mais detalhes sobre a Imaginarium, é válido destacar que a inovação é característica fundamental da marca que busca surpreender seus consumidores, lançando 400 novos itens por ano. Atualmente, possui quase 200 operações exclusivas: 192 lojas, 12 quiosques e 650 pontos multimarcas em todo o Brasil.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado e líder no segmento de decoração e presentes, a Imaginarium não para de crescer. Produtos cheios de fun design fazem da Imaginarium uma empresa que leva bom humor e emoção à vida das pessoas.

Como se inscrever?

Bom, agora que as vagas da Imaginarium já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

