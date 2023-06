IME divulga resultado dos pedidos de isenção da taxa 

O IME, Instituto Militar de Engenharia, é uma instituição pública que pertence ao Exército Brasileiro. Ele é considerado um polo de excelência quando se trata do ensino de engenharia em níveis de graduação e pós-graduação.

O vestibular da instituição é um dos mais concorridos do Brasil e está com as inscrições abertas. Nesta sexta-feira, dia 23 de junho, a instituição divulgou o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2024 enviados pelos estudantes.

Assim, para que você possa acessar o resultado, o artigo de hoje separou um resumo com todas as informações mais importantes sobre o Vestibular IME 2024. Vamos conferir!

Resultado dos pedidos de isenção do Vestibular IME 2024 é divulgado

Nesta sexta-feira, dia 23 de junho, o IME divulgou o resultado com os nomes dos candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição.

Conforme as informações divulgadas pelo edital do processo seletivo, todos os estudantes interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 140,00 para participar do Vestibular 2024 do IME. O pagamento deve ser efetuado até o dia 11 de julho. Porém, o IME também oferece aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção do pagamento da taxa para os candidatos de baixa renda. Puderam solicitar o benefício os participantes que se encaixassem em uma das seguintes categorias:

Dependente de ex-combatente falecido ou incapacitado em ação ou em consequência de participação na Força Expedicionária Brasileira (FEB) ou em operações de guerra da Marinha Mercante;

Membro de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os pedidos foram recebidos pela instituição até o dia 09 de junho e os resultados foram divulgados nesta sexta-feira. Para acessar o documento em PDF com os nomes dos candidatos contemplados com a isenção, os estudantes devem acessar a página oficial do processo seletivo.

Mais informações sobre a isenção da taxa de inscrição do IME podem ser encontradas no site oficial do IME.

Vestibular IME 2024: inscrições abertas



O período de inscrições para a próxima edição do vestibular do IME termina no dia 10 de julho. Assim, os candidatos ainda podem se inscrever de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do IME.

É importante destacar que os candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição não estão automaticamente inscritos no vestibular. Dessa maneira, todos os estudantes que receberam o benefício deverão seguir os procedimentos convencionais de inscrição.

Vestibular IME 2024: vagas disponíveis

Através do Vestibular 2024, o IME irá oferecer 87 vagas divididas da seguinte forma:

Ativa: 65 vagas para ampla concorrência e 10 vagas para cotas;

Reserva: 10 vagas para ampla concorrência e 2 vagas para cotas.

Os estudantes que quiserem seguir carreira militar poderão concorrer às vagas da ativa, enquanto as vagas da reserva são destinadas aos estudantes que não querem seguir carreira militar.

Vestibular IME 2024: etapas do processo seletivo

O vestibular do IME irá acontecer por meio da realização de diversas etapas. Cada uma delas possui uma data específica dentro do cronograma do vestibular.

O exame intelectual do IME é a primeira etapa do vestibular 2024. Essa etapa será dividida em duas fases de provas:

1ª fase: a primeira fase será aplicada no dia 24 de setembro de 2023. Nesta etapa, os candidatos deverão realizar uma prova com questões de múltipla escolha sobre assuntos diversos das disciplinas de Matemática, Física e Química.

2ª fase: a segunda fase, por sua vez, será aplicada em quatro dias consecutivos, ou seja, entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023. Nessa etapa, todos os candidatos deverão responder questões discursivas de Matemática, Física e Química. Ainda, a prova também irá contar com questões de múltipla escolha sobre assuntos da matéria de português e de inglês, além de uma redação .

Os gabaritos das questões objetivas serão divulgados no dia 06 de outubro. A publicação do resultado da 1ª fase do exame intelectual será divulgada no dia 09 de outubro e apenas os candidatos aprovados poderão participar da segunda fase.

Vestibular IME 2024: resultados

O resultado do exame intelectual será divulgado no dia 07 de dezembro. Todos os candidatos aprovados nesta fase serão convocados para as próximas etapas: Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica.

Os selecionados serão convocados até o dia 21 de dezembro de 2023 e a aplicação dessas etapas irá acontecer nos dias 15 e 16 de janeiro de 2024.

Por fim, os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas no mês de fevereiro de 2024.