INEP divulga número de inscrições e vai te deixar de queixo caído 

As inscrições para o ENEM 2023 aconteceram entre os dias 05 e 16 de junho. Após o fim do prazo para o pagamento da taxa de inscrição, o Inep divulgou o número de inscritos que irão participar da próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio.

O número de inscrições está deixando os estudantes de queixo caído, além de ser uma notícia positiva para o Ministério da Educação (MEC).

Para que você descubra quantos brasileiros se inscreveram no ENEM e o que esse número representa, continue acompanhando o artigo de hoje.

Inep registra mais de 3,9 milhões de inscrições no ENEM 2023

Segundo o anúncio oficial do Inep, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para participar da próxima edição do ENEM.

Esse número representa a retomada do aumento do número de inscrições, principalmente quando comparado aos dados das edições de 2022 e 2021.

O número de inscrições para o ENEM 2021 representa um aumento de 13,1%, em relação a edição de 2022, quando 3.476.226 estudantes se inscreveram. Além disso, o número é também 14,2% maior em relação ao ENEM 2021, que contou com a participação de 3.444.171 inscritos.

O aumento significativo no número de inscrições representa o início da recuperação após a pandemia de Covid-19, que provocou o menor número de participantes da história do ENEM.

Porém, mesmo com o aumento dos inscritos, as estatísticas mostram que o ENEM ainda está bem longe de retomar os números que alcançava em anos anteriores, quando mais de 8 milhões de brasileiros participavam das provas.



63% dos candidatos não pagaram a taxa de inscrição

O anúncio do Inep também informou que 63% dos candidatos que irão participar do ENEM 2023 não pagaram a taxa de inscrição. Esses alunos foram beneficiados com a isenção da taxa e, dessa maneira, não precisaram realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$85,00.

Nesta edição da prova, o Inep aprovou 2.481.545 pedidos de isenção. Os pedidos foram recebidos até 28 de abril e o resultado final foi divulgado no dia 19 de maio. Puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se encaixavam em uma das seguintes categorias:

Candidatos que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública;

Candidatos que estudaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede particular e que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais ( CadÚnico ) do Governo Federal e que tenham Número de Identificação Social (NIS) próprio.

Por outro lado, 1.452.425 candidatos efetuaram o pagamento da taxa até o dia 21 de junho através de alguma das modalidades disponibilizadas pelo Inep.

Outros dados sobre as inscrições do ENEM 2023

O Inep também informou outros dados estatísticos sobre os candidatos inscritos no ENEM 2023. A divulgação dessas informações permite a compreensão do perfil dos participantes da prova.

Dos candidatos inscritos, 48,2% já concluíram o ensino médio, enquanto 35,6% irão concluir ainda este ano. Além disso, 620.250 estudantes (15,8% do total de inscritos) são estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio que irão participar do ENEM em 2023 como “treineiros”.

Em relação à idade dos participantes, 21,5% dos estudantes possui 17 anos de idade (21,5%), enquanto 20,8% faz parte da faixa etária que vai de 21 a 30 anos. Enquanto isso, 20,8% dos candidatos possuem 18 anos. Os inscritos com 16 ou menos correspondem a 10,6% do total.

Além disso, o Inep divulgou também que o estado brasileiro com o maior número de estudantes inscritos no ENEM 2023 é São Paulo, com mais de 580 mil inscrições. Em segundo lugar, por sua vez, está Minas Gerais, com cerca de 358 mil candidatos.

Próximos passos no ENEM 2023

Conforme divulgado pelo edital da prova, os candidatos inscritos no ENEM 2023 deverão aguardar a liberação do cartão de confirmação de inscrição em outubro. O documento irá conter informações como os horários e os locais de aplicação das provas do ENEM.

As provas do ENEM 2023 irão acontecer nos dias 05 de novembro, das 13h às 19h, e no dia 12 de novembro, das 13h às 18h30.