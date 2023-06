Influenciador Bryce Hall marca estreia sem luvas contra Gee Perez no BKFC 48 em agosto

O influenciador de mídia social e entusiasta de esportes de combate Bryce Hall tentará lutar com os nós dos dedos quando fizer sua estreia contra Gee Perez no próximo card do BKFC 48 em Albuquerque, NM, em 11 de agosto.

Dirigentes do BKFC confirmaram a luta contra o MMA Fighting na sexta-feira.

A estrela do TikTok, de 23 anos, já havia tentado uma carreira no boxe, mas acabou mal depois que ele sofreu um nocaute no terceiro assalto nas mãos do também influenciador Austin McBroom em 2021. Desde então, Hall passou a atuar com um pequeno papel. no filme Netflix Ele é tudo issoe ele recentemente estrelou um próximo filme de terror casa de habilidades – que também conta com a participação da estrela do BKFC, Paige VanZant – com o filme sendo produzido pela Proxima Studios, propriedade de Ryan Kavanaugh.

Kavanaugh também atua como acionista majoritário da Triller, que por sua vez é dona do BKFC.

A estreia sem luvas de Hall foi provocada dias atrás pelo presidente do BKFC, David Feldman, e ele realmente entrou em uma briga física com Perez na pesagem do BKFC 45 na sexta-feira.

Perez seguiu esse incidente com uma vitória em sua luta no BKFC 45, que elevou seu recorde de 3-0 no total. Agora ele tentará se manter invicto quando enfrentar Hall em agosto.

Hall x Perez se junta a uma escalação crescente para o BKFC 48, que inclui um evento principal entre o favorito local e veterano do UFC John Dodson e JR Ridge para coroar um novo campeão peso mosca do BKFC.