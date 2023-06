Influenciadora trans Rose Montoya pede desculpas por ficar de topless no orgulho da Casa Branca

Rose quebrou o silêncio na sexta-feira, dizendo que se arrependia de ter mostrado os seios no gramado da Avenida Pensilvânia, 1600… e de ter postado um vídeo do ato nas redes sociais.

Conforme informamos… Rose estava entre as centenas de convidados pelo Presidente Biden para um evento do orgulho na Casa Branca, causando indignação quando ela puxou o vestido para baixo para expor os peitos dela no gramado sul, com a Varanda Truman e uma bandeira do Orgulho ao fundo.