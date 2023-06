Informática para concursos: como se preparar

A tecnologia desempenha um papel fundamental em nossa sociedade. A informática não é apenas uma área específica de conhecimento, mas uma habilidade transversal que permeia diversos setores. O domínio da informática é essencial para a realização de tarefas básicas do dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional.

Um dos motivos para a cobrança da informática nos concursos é a busca por profissionais mais atualizados e aptos a lidar com as demandas tecnológicas do século XXI. As instituições públicas estão se modernizando e adotando sistemas informatizados para otimizar seus processos, aumentar a eficiência e melhorar a prestação de serviços.

Dessa forma, é fundamental que os servidores públicos possuam o conhecimento necessário para utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis, garantindo um desempenho eficiente e alinhado com as demandas atuais.

Além disso, a informática é uma área que está em constante evolução. Novas tecnologias surgem a todo momento. A inclusão da informática nos concursos incentiva os candidatos a se manterem atualizados e em constante aprendizado, uma vez que é necessário estar por dentro das novidades e inovações tecnológicas para garantir um bom desempenho nas provas. É importante ressaltar que, mesmo que o concurso não seja voltado especificamente para a área de TI, o conhecimento básico de informática costuma ser exigido como requisito mínimo.

O que é necessário saber?

A estrutura básica de um computador é o primeiro aspecto fundamental no estudo da informática para concursos. Isso inclui entender os componentes essenciais, como processador, memória RAM, disco rígido, placa-mãe e periféricos. Ter conhecimento sobre as diferentes unidades de armazenamento, como bytes, kilobytes, megabytes e gigabytes, também é importante para lidar com arquivos e pastas.

Outro ponto relevante é a compreensão dos sistemas operacionais mais utilizados, como o Windows e o Linux, por exemplo. É necessário saber navegar no ambiente de trabalho, gerenciar arquivos e pastas, instalar e desinstalar programas, além de realizar configurações básicas do sistema. O conhecimento sobre atalhos de teclado também pode agilizar a execução de tarefas e demonstrar familiaridade com o ambiente computacional.

Além disso, é essencial entender os principais softwares de escritório, como o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Essas ferramentas são amplamente utilizadas em ambientes corporativos e administrativos. Ter conhecimentos básicos sobre a criação de documentos, planilhas e apresentações, bem como a formatação de texto, inserção de imagens e realização de cálculos simples, é fundamental para o desempenho nas provas.

No contexto da Internet, é indispensável compreender os conceitos básicos de navegação, como o uso de navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc), a pesquisa de informações na web e a utilização de recursos como favoritos, histórico e abas. Além disso, é importante conhecer os principais serviços online, como e-mail, redes sociais e serviços de armazenamento em nuvem.

Outro tema relevante é a segurança da informação. Saber como proteger seus dispositivos contra vírus, malware e ataques cibernéticos é essencial para manter seus dados pessoais e informações sensíveis em segurança. Compreender os princípios básicos de senhas seguras, backups e cuidados com o compartilhamento de informações também é importante tanto para a vida pessoal quanto para o ambiente de trabalho.

No que diz respeito aos principais tópicos que podem ser cobrados em concursos, é comum encontrar questões sobre a utilização de fórmulas no Excel, a formatação condicional, a criação de gráficos, a utilização de funções básicas, como soma, média e contagem, além de conceitos sobre bancos de dados e redes de computadores.

Para dominar a informática básica para concursos, é fundamental estudar de forma sistemática e prática. Então faça exercícios e simulados para garantir uma aprendizagem eficaz.

