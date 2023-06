Hoje nós vamos passar algumas informações importantes, pois o Inmet alerta para chuvas intensas em algumas regiões do Brasil.

De acordo com o órgão, as áreas mais afetadas se localizam, principalmente, na região Norte do país. Além disso, o instituto ainda alerta para os acúmulos de chuva em vários municípios do Nordeste.

Assim, para que você saiba mais sobre esse alerta e possa prevenir os possíveis danos, reunimos algumas das principais informações para te passar. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Inmet alerta para chuvas intensas nestas regiões do Brasil

Conforme já dito anteriormente de maneira prévia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em determinadas regiões do Brasil.

Assim sendo, com grau de severidade considerado como Perigo Potencial, o aviso indica chuvas de até 50 mm/h. Isso porque, de acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Entretanto, os riscos potenciais não são considerados altos. Portanto, inclui baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Recomendações e Instruções

Para lidar com rajadas de vento, o Inmet alerta para que os moradores não se abriguem debaixo de árvores. Além disso, ainda recomenda a mesma atitude devido ao leve risco de queda e descargas elétricas.

Ademais, é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período das chuvas.



Por fim, o instituto recomenda que, em caso de necessidade, os moradores devem buscar mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inmet alerta para chuvas intensas: veja os municípios afetados

De acordo com o alerta do Inmet, as chuvas intensas atingirão os estado do Amazonas, Amapá e Pará nos seguintes municípios:

Amaturá – AM;

Atalaia do Norte – AM;

Benjamin Constant – AM;

Carauari – AM;

Fonte Boa – AM;

Japurá – AM;

Juruá – AM;

Jutaí – AM;

Maraã – AM;

Santa Isabel do Rio Negro – AM;

Almeirim – PA;

Amapá – AP;

Calçoene – AP;

Ferreira Gomes – AP;

Laranjal do Jari – AP;

Oiapoque – AP;

Pedra Branca do Amapari – AP;

Pracuúba – AP;

Serra do Navio – AP e;

Tartarugalzinho – AP.

Além disso, o Inmet alerta ainda para acumulado de chuva no Nordeste do Brasil.

Inmet alerta para acumulado de chuva: veja as áreas afetadas

Ademais, além do aviso sobre as chuvas intensas, o Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta para o acumulado de chuva em algumas regiões do Nordeste nos próximos dias. Desse modo, o alerta classifica-se como “Perigo”, e por isso, é importante que os moradores se atentem aos riscos.

Conforme o alerta do Inmet, espera-se um volume de chuva entre 20 a 30 mm por hora, com a possibilidade de chegar a até 50 mm por dia. Porém, apesar de não ser um alerta de alta gravidade, o aviso ressalta a possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas de risco já identificadas em algumas cidades.

Instruções do Inmet para os moradores das áreas com acumulado de chuva

Diante da situação de risco, o instituto orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo, prezando pela segurança e bem-estar. Além disso, é importante estar atento a possíveis alterações nas encostas, que são mais frágeis diante da quantidade de água recebida.

Ademais, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também é uma recomendação que busca evitar choques elétricos em caso de quedas de energia.

Regiões afetadas pelo acúmulo de chuva

De acordo com o alerta do Inmet, as regiões afetadas pelo acúmulo de chuva são:

Agreste Paraibano;

Mata Paraibana;

Mata Pernambucana;

Agreste Potiguar;

Central Potiguar;

Metropolitana de Recife;

Leste Potiguar;

Mata Pernambucana e;

Mata Paraibana.

Dentre os municípios que devem ficar atentos a essa previsão de chuvas estão:

Alagoa Grande – PB;

Alagoa Nova – PB;

Alagoinha – PB;

Alhandra – PB;

Aliança – PE;

Araçagi – PB;

Arara – PB;

Araruna – PB;

Areia – PB;

Bananeiras – PB;

Abreu e Lima – PE;

Aliança – PE;

Araçoiaba – PE;

Barreiros – PE;

Caaporã – PB;

Cabo de Santo Agostinho – PE;

Camaragibe – PE;

Carpina – PE;

Chã de Alegria – PE e;

Condado – PE.

Assim sendo, é importante que a população dessas áreas esteja atenta e siga as orientações repassadas pelo Inmet. Pois, como é um alerta de risco iminente, é essencial tomar as devidas precauções para evitar transtornos e garantir a segurança de todos.

Por fim, agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Inmet alerta para chuvas intensas e acumulado de chuvas nestas regiões, deixe sua opinião nos comentários. Afinal, ela é muito valiosa para nós!