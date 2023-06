Inscreva-se, baixe o aplicativo para Android/iOS 2023

Mail.com é uma empresa provedora de serviços de e-mail que atende usuários em todo o mundo desde 1995. Com alguns recursos fantásticos, é sem dúvida um dos melhores nomes desse segmento. Além do serviço de correspondência, ele também fornece postagens de blog e jogos e também possui um mecanismo de pesquisa.

Mas se você nunca usou seus serviços antes ou não tem uma conta, com certeza você precisa de um guia para lidar com isso. Neste artigo, compartilharei como você pode se inscrever, fazer login em sua conta Mail.com e baixar seu aplicativo para usá-lo com mais eficiência.

O que é Mail.com?

Mail.com é uma plataforma de mailing para apoiar particulares e pequenas e médias empresas.

Ele fornece a todos os usuários 65 GB de armazenamento de e-mail e mais de 100 domínios exclusivos para seleção.

A melhor parte do Mail.com é que ele não requer nenhum número pessoal para verificar sua identidade, e você pode começar a usá-lo apenas fornecendo alguns detalhes básicos.

Outra coisa notável é que ele permite adicionar e-mails que não sejam mail.com e acessá-los diretamente de lá.

O Mail.com está disponível tanto na web quanto no aplicativo, para que você possa acessá-lo em qualquer lugar que desejar, sem problemas.

Mail.com é gratuito?

O Mail.com tem um modelo freemium para usuários, um usuário pode acessar todos os recursos gratuitamente com publicidade e outro cobra uma assinatura dos usuários.

Além disso, há limitações no tamanho do arquivo anexo. Se você for um usuário gratuito, ele só permite o envio de anexos de até 30 MB; para usuários premium, o limite é de até 100 MB.

Baixe o aplicativo Mail.com para Android e iOS.

Um aplicativo oferece acesso fácil e contínuo a tudo, então o aplicativo Mail.com faz o mesmo.

Felizmente, o aplicativo Mail.com está disponível para Android e iOS. Você pode acessar a Google Play Store ou a App Store, dependendo do seu dispositivo, procurar o aplicativo Mail.com ou seguir o link diretamente em Android/ iOS.

Recursos do aplicativo Android:

Ele fornece um widget para adicionar à tela inicial do seu telefone que permite que você verifique sua caixa de entrada sem abrir o aplicativo.

Você pode selecionar uma lista de mala direta compacta para uma visão mais organizada.

Este aplicativo também permite definir diferentes toques para o seu e-mail ou mantê-lo mudo.

Recursos do aplicativo iOS:

Você pode digitalizar documentos usando o aplicativo e enviá-los como anexos ou carregá-los diretamente na nuvem Mail.com.

Ele fornece acesso à nuvem Mail.com, que ajuda você a anexar arquivos de seu e-mail, editá-los ou carregá-los diretamente na nuvem.

Você pode editar sua assinatura e destinatário para cada e-mail e alterar as linhas de visualização na tela.

Inscreva-se e faça login no Mail.com (2023)

Não é necessário o seu número de telefone para se inscrever no Mail.com, mas você pode achar o processo difícil se não estiver familiarizado.

Portanto, para ajudá-lo com isso, compartilhei todas as etapas abaixo:

Primeiro, abra qualquer navegador em seu dispositivo e navegue até https://www.mail.com/ .

Você verá o botão Inscrever-se no canto superior direito; clique nisso.

Agora, você deve selecionar um endereço de e-mail e verificar se está disponível. Ele também irá sugerir muitos e-mails para você escolher.

Em seguida, insira seus dados como nome, sexo, data de nascimento, país e estado.

Agora, você precisa criar uma senha de pelo menos oito caracteres, incluindo números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais. Em seguida, você precisará digitar novamente a mesma senha na caixa abaixo.

Depois disso, você deve verificar o captcha para garantir que é humano.

Então, você deve ler os termos e condições e marcar a caixa.

Agora, você tem uma conta no Mail.com e precisa fazer login na sua conta para acessar sua caixa de entrada. Estas são as etapas que você precisa seguir para fazer login na sua conta:

Agora, você precisa ir para a página inicial do Mail.com novamente e clicar no botão Login no canto superior direito ou navegar diretamente para https://myaccount.mail.com/ .

Em seguida, digite seu endereço de e-mail e senha que você usou ao se inscrever e faça login na sua conta.

Você também deve saber que depois de fazer login em sua conta, você pode criar e gerenciar mais dez endereços de e-mail de um só lugar.

Como posso baixar o aplicativo mail.com em um PC?

Se você está se perguntando se existe algum aplicativo Mail.com disponível para PC, infelizmente não. Mas um emulador Android pode fazer seu trabalho sem problemas.

Se você não quiser usar todo o material técnico, usar mail.com por meio de um navegador no seu PC será a melhor opção.

Conclusão

Então, este artigo trata de tudo sobre Mail.com, como login, inscrição e download de aplicativos. Espero que você tenha encontrado a informação que procurava. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe-a nos comentários abaixo.

