Inscrição do BOLSA FAMÍLIA é liberada via CadÚnico e anima brasileiros

A inscrição do Bolsa Família é liberada para todos aqueles que possuem cadastro atualizado e ativo no Cadastro Único, também chamado de CadÚnico. Isso ocorre, pois, esse cadastro auxilia o Governo no acompanhamento de todas as informações sobre a família dos brasileiros de baixa renda e que estão em situação de vulnerabilidade. Portanto, se você possui o seu cadastro ativo no CadÚnico, acompanhe este texto e entenda como funciona o processo de inclusão no Bolsa Família.

Como funciona a inscrição do Bolsa Família via CadÚnico?

Antes de qualquer coisa, é importante entendermos o que é o CadÚnico. Basicamente, trata-se de um sistema no qual é feito o registro de todas as informações acerca das famílias brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade social. Este portal apresenta informações sobre a quantidade de membros na família, renda mensal por pessoa, quantas crianças moram na mesma casa, e assim por diante.

São esses dados que costumam ser usados na hora de incluir a família no programa Bolsa Família. Isso significa que a inscrição no programa acontecerá praticamente de modo automático caso a sua família esteja dentro dos requisitos do Bolsa Família e devidamente cadastrada no CadÚnico.

Por isso, é muito importante manter os dados atualizados para ter a chance de receber o benefício social. Veja como você pode fazer essa atualização para, assim, receber o Bolsa Família no próximo tópico.

Como manter as informações atualizadas no CadÚnico para receber o Bolsa Família?

Apesar de muitas famílias já terem feito o cadastro no CadÚnico em algum momento, é importante estar ciente de que esse cadastro deve ser atualizado a cada dois anos, aproximadamente. Sendo assim, você mantém os dados sempre em dia e garante o recebimento do Bolsa Família, desde que a sua família esteja dentro dos requisitos do programa. Veja como você pode fazer essa atualização:

Primeiramente, separe todos os documentos de identificação da sua família. Também separe comprovante de renda e de residência. Outro documento é a carteira de vacinação dos familiares, atestado de frequência escolar das crianças e documento que comprove o acompanhamento do pré-natal em caso de gestantes; Dirija-se com os documentos originais até o CRAS mais próximo da sua casa; Solicite a atualização dos dados no CadÚnico, apresentando os documentos que comprovem as informações que você está passando para o atendente; Pronto! Seu cadastro estará atualizado e, caso você contemple os requisitos do programa Bolsa Família, sua família será automaticamente incluída e passará a receber o benefício social mensalmente.



Seguindo esses passos de atualização, torna-se possível fazer a sua inscrição do Bolsa Família via CadÚnico. Portanto, se você se enquadra nos requisitos do programa, busque o CRAS próximo da sua casa, munido dos documentos essenciais, para então fazer a sua inscrição e garantir o benefício para a sua família.

Em caso de dúvidas, é importante que você também converse com os atendentes do CRAS para compreender melhor como acontecerá o pagamento e se você realmente tem direito de recebê-lo.