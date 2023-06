inscrição para o segundo semestre já estão abertas. Confira

O Ministério da Educação abre nesta terça-feira (27) o processo de inscrição para o sistema do Programa Universidade para Todos (Prouni). Segundo as informações oficiais, este novo processo é válido para os estudantes que desejam ingressar em uma universidade já a partir deste segundo semestre de 2023. O processo ficará aberto apenas até esta sexta-feira (30).

Nem todos os estudantes podem se inscrever no sistema. O Ministério da Educação lembra que é preciso que o aluno tenha atingido a nota mínima exigida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2022 ou de 2021. Para além disso, também é necessário que o cidadão cumpra todos os critérios socioeconômicos que são exigidos.

Por fim, o Ministério afirma que também é importante que o aluno esteja devidamente inscrito no sistema do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É justamente através desta plataforma que o estudante poderá solicitar uma vaga em uma universidade através da base do Prouni. Segundo o Ministério, o resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado já no dia 4 de julho, e o da segunda chamada no dia 24 de julho.

O que é o Prouni

O Prouni é uma espécie de porta de entrada de bolsistas em universidades particulares. Há dois tipos de bolsas que são oferecidas por este sistema:

Bolsa integral (o governo cobre 100% do preço da mensalidade);

Bolsa parcial (o governo cobre 50% do valor da mensalidade, e o aluno paga os demais 50%).

Para a seleção para a bolsa integral, o aluno precisa comprovar que recebe até 1,5 salário mínimo de renda familiar bruta mensal. Já para a bolsa parcial, a renda mensal bruta familiar exigida é de até três salários mínimos.

Em resumo, para participar do Prouni, o cidadão tem que ter cursado:

ensino médio integralmente em escola da rede pública;

ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; e

ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

Além disso, também é possível fazer parte do Prouni estando em ao menos uma das seguintes condições:



seja pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; e

seja professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Para além disso, o cidadão também tem que:

Ter feito o Enem 2022 ou 2021 e ter tirado nota superior a 450 pontos nas questões de múltipla escolha, além de não ter zerado a redação;

Bolsas integrais: ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 1.980);

Bolsas parciais: ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos (R$ 3.960).

Prazos

Como dito, a abertura para a inscrição do Prouni neste segundo semestre está ocorrendo nesta sexta-feira (27). De todo modo, o cidadão precisa atentar para uma série de outros prazos, para não enfrentar problemas depois. Veja abaixo:

Prazo para a inscrição: de 27 a 30 de junho;

Prazo para confirmação das informações socioeconômicas na primeira chamada: 4 a 14 de julho;

Prazo para confirmação das informações socioeconômicas na segunda chamada: 27 de julho a 3 de agosto;

Prazo prazo para confirmação das informações socioeconômicas para quem for aceito na lista de espera: 21 a 28 de agosto.

Em caso de dúvidas, uma dica é entrar em contato com o Ministério da Educação através dos canais oficiais da pasta.