inscrições abertas para 329 vagas!

O concurso Polícia Penal Acre (PP AC) anuncia que as inscrições estão abertas para vários cargos. As vagas são para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 21 de junho e 24 de julho de 2023, no site da banca organizadora, IBFC. As taxas foram definidas de acordo com escolaridade, sendo:

Médio : R$ 53,00

: R$ 53,00 Superior: R$ 72,00 a R$ 81,00

Vagas Polícia Penal Acre

São 329 vagas no total para diversos cargos. Confira a tabela:

Nível médio

Cargo Vagas Remuneração Técnico Administrativo e Operacional 49 R$ 3.221,90

Nível superior

Cargo Vagas Remuneração Agente de Polícia Penal (masculino e feminino) 261 R$ 4.366,60 Assistente Social 7 R$ 5.131,34 Engenheiro Civil 1 R$ 6.561,76 Especialista em Execução Penal 4 R$ 5.131,34 Psicólogo 7 R$ 5.131,34

Requisitos básicos



Você também pode gostar:

Os requisitos básicos para participar do concurso Polícia Penal Acre são:

ser brasileiro nato ou naturalizado;

ter a idade mínima de 18 anos completos;

ter a idade mínima de 18 anos completos na data da posse e máxima de 55 anos na data da inscrição para Agente de Polícia Penal;

comprovar a habilitação ou carteira provisória para condução de veículo automotor através da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B” ou superior, até a inscrição no curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Penal;

estar devidamente registrado e em dia junto ao respectivo Conselho Profissional de Classe, para a ocupação que assim o exigir.

Como serão as provas do concurso Polícia Penal Acre?

A fase objetiva está marcada para 01 de outubro. A fase contará com 60 pontos, será aprovado o candidato que:

a) tenha acertado, no mínimo, 15 (quinze) pontos na prova de Conhecimentos Gerais;

b) tenha acertado, no mínimo, 30 (trinta) pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e

c) tenha acertado, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) pontos do total da prova objetiva.

As provas do concurso Polícia Penal Acre serão aplicadas em:

Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

Todos os cargos também realizarão etapa discursiva. Esta fase, segundo o edital, vai consistir em uma redação cujo tema será fornecido no momento da Prova Objetiva. O candidato deve realizar um texto entre 20 e 30 linhas.

Já a prova de títulos será para os cargos de nível superior.

TAF

Essa fase será apenas para policial penal e tem a principal função de avaliar se o candidato está apto para desempenhar a função que o cargo exige.

Os exercícios serão:

Barra Fixa;

Flexão;

Abdominal; e

Corrida.

Confira a tabela e veja mais detalhes de acordo com o sexo:

Teste Índice mínimo – masculino Índice mínimo – feminino Barra Fixa 06 repetições 10 segundos Flexão 20 repetições 12 repetições Abdominal 30 repetições 25 repetições Corrida 2.200 metros 1.800 metros

Demais fases

O concurso ainda vai contar com outras fases:

Exame Psicotécnico – apenas para Agente de Polícia Penal, de caráter Eliminatório;

– apenas para Agente de Polícia Penal, de caráter Eliminatório; Exame Médico e Toxicológico – apenas para Agente de Polícia Penal, de caráter Eliminatório;

– apenas para Agente de Polícia Penal, de caráter Eliminatório; Investigação Criminal e Social – apenas para Agente de Polícia Penal, de caráter Eliminatório;

– apenas para Agente de Polícia Penal, de caráter Eliminatório; Curso de Formação – apenas para Agente de Polícia Penal, de caráter Eliminatório e Classificatório.

Clique aqui e acesse o edital completo

Último concurso Polícia Penal Acre O último edital foi liberado em forma de processo seletivo em 2021. Foi ofertado vagas nos seguintes cargos: CARGOS VAGAS SALÁRIO ESCOLARIDADE Auxiliar Administrativo 1 R$ 3.077,05 Ensino médio Advogado 1 R$ 4.658,32 Curso superior Assistente Social 1 R$ 4.658,32 Curso superior Psicólogo 1 R$ 4.658,32 Curso superior Cargos, vagas, salários e escolaridade do Processo Seletivo de 2021. Sobre as provas O processo seletivo IAPEN Acre foi constituído pelas etapas: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;

Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório.

Prova de Títulos, de caráter classificatório. Edital em 2020 Em 2020, o processo seletivo ofertou os seguintes cargos: Cargos Vagas Escolaridade Salário Técnico em enfermagem 04 nível médio R$ 2.458,15 Microscopista 01 nível médio R$ 2.458,15 Auxiliar de farmácia 01 nível médio R$ 2.458,15 Auxiliar de saúde bucal 02 nível médio R$ 2.458,15 Enfermeiro 03 nível superior R$ 4.547,75 Farmacêutico 01 nível superior R$ 4.547,75 Fisioterapeuta 01 nível superior R$ 4.547,75 Odontólogo 01 nível superior R$ 7.301,59 Médico (Clínica geral) 01 nível superior R$ 10.298,95 Nutricionista 01 nível superior R$ 4.547,75