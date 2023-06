inscrições abertas para NÍVEL MÉDIO

O concurso Campinas, São Paulo, anuncia que as inscrições estão abertas para nível médio. As oportunidades são para Agente de Ação Social.

Para se inscrever é preciso acessar o portal da banca, a Fundação Vunesp. As datas de cadastro são 16 de junho e 20 de julho e a taxa será no valor de R$ 67,90.

Vagas concurso Campinas

Ao todo são 05 vagas para Agente de Ação Social. Do total, 04 são para ampla concorrência e 01 para negro.

Salário base mensal: R$ 3.094,43

Além disso, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

a) Auxílio Refeição/Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou superior a 20 horas semanais, no valor de R$ 1.350,00 mensais.

b) Vale-Transporte, nos seguintes moldes:

O vale-transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do município de Campinas, desde que o servidor resida a uma distância igual ou superior a 1.000 metros do local de trabalho e concedido mediante o desconto de 3% dos vencimentos.

Entre as funções do cargo do concurso Campinas estão:



Você também pode gostar:

Atender princípios e diretrizes do SUAS, bem como normas e resoluções vigentes. Apoiar e contribuir para a superação das situações de vulnerabilidade e/ou fortalecer as potencialidades das famílias e indivíduos usuários dos serviços ofertados nas proteções sociais no âmbito do SUAS, centros e serviços de referência em direitos humanos, dentre outros.

Como serão as provas do concurso Campinas?

As provas objetivas do concurso estão marcadas para 20 de agosto. O certame ainda vai contar com outras etapas, sendo elas:

avaliação psicológica e prova de títulos.

A fase objetiva vai contar com conhecimentos gerais e específicos. Estarão presentes as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos

Segundo o edital, a prova objetiva valerá 100 pontos e será considerado habilitado aquele que atender, simultaneamente, aos dois critérios abaixo elencados:

a) obtiver a nota igual ou superior a 50 pontos na prova; e

b) estiver habilitado dentre as maiores pontuações

Como serão as demais etapas do concurso Campinas?

O concurso vai contar com avaliação psicológica e prova de títulos. A avaliação psicológica será de caráter eliminatório e tem a principal função de:

identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato para o exercício do cargo a que concorre, considerando as necessidades, exigências e peculiaridades da área de atuação.

Por sua vez, a prova de títulos garante pontuações a depender das experiências apresentadas pelos candidatos. Vale lembrar que os documentos deverão ser apresentados entre os dias 16 e 20 de julho.

Para isso, os documentos apresentados deverão conter os seguintes critérios:

a) A experiência profissional deverá ser correlata com as atribuições do cargo de Agente de Ação Social;

A experiência profissional deverá ser correlata com as atribuições do cargo de Agente de Ação Social; b) Será considerada e pontuada a experiência profissional desempenhada nos últimos 10 anos, contados até a data de publicação do presente edital;

Será considerada e pontuada a experiência profissional desempenhada nos últimos 10 anos, contados até a data de publicação do presente edital; c) Somente será considerado o título de experiência profissional de, no mínimo, 6 meses ininterruptos de trabalho no mesmo empregador, sendo válido o trabalho exercido em órgãos públicos.

Acesse o edital completo aqui.

Concurso Campinas para enfermeiro

A prefeitura também abriu um certame para área de saúde na carreira de enfermeiro. Os interessados podem se inscrever até o dia 06 de julho, no site da banca organizadora, Vunesp, ao custo de R$ 98,80.

Vale lembrar que para se inscrever, é preciso ter nível superior e registro no conselho. Ao todo são 10 vagas e salários de R$ 6.903,01 (36h).

Quando serão as provas?

As provas objetivas do concurso Campinas estão marcadas para 20 de agosto e contarão com 50 questões de múltipla escolha. As matérias contarão com conhecimentos básicos e específicos.

O certame ainda vai contar com exame médico pré-admissional que consistirão em:

exame clínico geral: anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e específicos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genitourinário, neurológico, endócrino, psíquico, cabeça/pescoço e órgãos do sentido;

anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e específicos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genitourinário, neurológico, endócrino, psíquico, cabeça/pescoço e órgãos do sentido; exames complementares: sorologia para hepatite B (HBsAg e AntiHBs) e sorologia para hepatite (antiHCV).

Acesse o edital completo aqui.