inscrições abertas para o SSA 2024

A UPE, Universidade de Pernambuco, é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade de Recife, Pernambuco.

A instituição oferece uma diversidade de oportunidades e cursos de graduação, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar na instituição, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do processo seletivo da UPE já começaram.

Dessa forma, para te ajudar a fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o SSA 2024 da UPE, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

SSA UPE 2024: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da UPE começaram no nesta segunda-feira, dia 12 de junho. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 12 de julho.

O processo seletivo funciona de forma seriada, ou seja, prevê uma seleção diferente para cada uma das séries do ensino médio. Dessa forma, os candidatos deverão se inscrever na fase de acordo com a série do ensino médio que estiverem cursando:

Primeira série do ensino médio: SSA 1;

Segunda série do ensino médio: SSA 2;

Terceira série do ensino médio: SSA 3.

O SSA 2024 irá selecionar candidatos aos cursos de graduação da UPE, mas os candidatos poderão concorrer às vagas somente na terceira etapa do SSA.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da UPE.



Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 110 para participar do SSA 2024. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 14 de julho.

Porém, a UPE também vai oferecer aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Poderão solicitar o beneficio os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), os candidatos com baixa renda e os servidores da UPE e seus dependentes.

Os interessados deverão enviar os pedidos até o dia 18 de junho. Os resultados com os nomes dos candidatos contemplados serão divulgados até o dia 27 do mesmo mês.

SSA UPE 2024: principais datas

O SSA 2024 da UPE prevê a aplicação de provas presenciais para os candidatos das três fases do processo seletivo.

Para os candidatos que irão participar do SSA 1 e do SSA 2, as prova irão acontecer nos dias 03 e 10 de dezembro de 2023. No primeiro dia de provas, os candidatos irão responder 45 questões de Linguagens e Ciências Humanas. O exame do segundo dia, por sua vez, será composto por 45 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Os candidatos que irão participar do SSA 3 também irão fazer uma prova presencial, aplicada em dois dias diferentes.

Para o SSA 3, as provas irão acontecer nos dias 9 e 26 de novembro de 2023. No primeiro dia de provas, os candidatos deverão escrever uma redação e responder 42 questões de Matemática, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Filosofia e Língua Portuguesa.

No segundo dia de provas, por sua vez, os estudantes deverão responder 58 questões de Física, Biologia, Química, Sociologia, História e Geografia.

SSA UPE 2024: oferta de vagas

Por meio do SSA 2024, a UPE irá oferecer 1.800 vagas para cursos de graduação ministrados nas unidades da instituição. Os cursos são oferecidos aos candidatos que estão participando do SSA 3.

De acordo com as informações presentes no edital do SSA 3, 60%do total das vagas será direcionado para os candidatos que estão concorrendo na modalidade “ampla concorrência”, enquanto 40% será destinado aos candidatos que cursaram os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio na rede pública de ensino e que possuem baixa renda.

A lista completa com os cursos e o número de vagas está presente no edital do SSA 3. Dentre os cursos disponíveis, encontra-se Medicina.

SSA UPE 2024: divulgação dos resultados

Para o SS1 e o SS2, a divulgação do desempenho dos candidatos irá acontecer até o dia 31 de março de 2024.

A relação de candidatos classificados por meio do SS3, por sua vez, será divulgada até o dia 20 de fevereiro de 2024.