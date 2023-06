inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2023/2 

A FASM, Faculdade Santa Marcelina de Muriaé, é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Muriaé, Minas Gerais.

A instituição oferece diversas oportunidades e cursos para os seus estudantes. Dessa forma, não é de se surpreender que muitos candidatos queiram estudar na FASM.

Se você também quer estudar na instituição, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Inverno da FASM já começaram.

Assim, para te ajudar a participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Inverno 2023/2 da FASM, incluindo as principais datas e o funcionamento da seleção. Confira!

Vestibular de Inverno FASM: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Inverno da FASM estão abertas desde o dia 02 de maio. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 30 de julho.

Os participantes deverão realizar a própria inscrição exclusivamente de forma online por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível na página dedicada ao vestibular no site da FASM. A inscrição é 100% gratuita, uma vez que os candidatos não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar do processo seletivo.

O candidato poderá indicar até duas opções de cursos de graduação no ato da inscrição. Além disso, no momento da inscrição no Vestibular de Inverno, os candidatos deverão optar por uma das duas modalidades de seleção disponíveis: “processo seletivo agendado” ou “ingresso com a nota do ENEM”.

Vamos conferir mais informações sobre cada uma das modalidades a seguir.

Vestibular de Inverno FASM: processo seletivo agendado



Os candidatos que optarem pela modalidade “processo seletivo agendado” deverão realizar uma prova de redação e uma prova de 40 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos diversos relacionados às áreas de Conhecimentos Gerais e Atualidades.

A prova poderá ser agendada no dia de preferência do candidato segundo o calendário disponível no edital do Vestibular de Inverno da FASM.

Vestibular de Inverno FASM: ingresso com a nota do ENEM

Os candidatos que não quiserem realizar nenhum tipo de prova poderão participar do Vestibular de Inverno da FASM usando a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Serão aceitas as pontuações obtidas nas edições de 2019, 2020, 2021 ou 2022. Os candidatos deverão enviar uma uma cópia simples do Boletim de Desempenho de notas do ENEM, emitido pelo Ministério da Educação (MEC), para o email da FASM.

Para participar da seleção via ENEM, os candidatos devem ter alcançado uma média das provas objetivas e da redação igual ou superior a 400 pontos. A pontuação final do candidato no Vestibular de Inverno será calculada com base na média aritmética das quatro provas obtidas e da prova de redação do ENEM.

Vestibular de Inverno FASM: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Inverno 2023/2, a FASM irá selecionar os seus futuros alunos para ingresso no segundo semestre letivo de 2023.

Estão sendo oferecidas vagas para os seguintes cursos de graduação: Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras-Português/Inglês, Matemática, Pedagogia, Química e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O número de vagas para cada curso está disponível no edital do Vestibular de Inverno e pode ser consultado pelos candidatos.

Vestibular de Inverno FASM: divulgação dos resultados

Os candidatos que optaram pela modalidade “processo seletivo agendado” poderão consultar o resultado do processo seletivo no dia determinado pelo calendário do Vestibular de Inverno da FASM segundo o dia de realização da prova. Os participantes que fizerem a prova entre os dias 19 e 24 de junho, por exemplo, poderão consultar o resultado no dia 27 de junho.

Segundo o edital do processo seletivo, a divulgação do resultado dos candidatos que participaram da seleção via ENEM irá acontecer conforme a data da entrega do boletim de desempenho por parte do candidato.