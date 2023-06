inscrições abertas para TODO O BRASIL

O processo seletivo CAIXA 2023 é uma excelente oportunidade para quem deseja alavancar na carreira. As vagas são para todo o Brasil.

O banco informa que as chances são para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas para formar cadastro reserva de estágio

Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pela internet até as 12h do dia 14 de julho, no link https://pp.ciee.org.br/10037. Não há taxa de inscrição.

Vagas processo seletivo CAIXA 2023

Alunos do EJA e ensino médio regular poderão se inscrever nas vagas. Além disso, o processo seletivo CAIXA 2023 é para estudantes dos cursos técnicos em Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos, Vendas e Segurança do Trabalho.

As oportunidades para universitários serão para: Arquitetura e Urbanismo, Assistente de Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviços Sociais, Ciências Sociais, Ciências Políticas), Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica.

Requisitos básicos

De acordo com o edital, para participar os estudantes devem:

estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação, estejam em dia com obrigações eleitorais quando maiores de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

A carga horária dos aprovados no processo seletivo CAIXA 2023 varia de 20 a 25 horas por semana e as bolsas dependem da escolaridade do candidato, estando entre R$ 400 a R$ 1.000, além de auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.

Como serão as provas do processo seletivo CAIXA 2023 ?

As provas serão na modalidade on-line e poderão ser feitas enquanto o período de inscrições estiver aberto. Vale lembrar que também será realizada entrevista somente para os candidatos de nível superior.

A avaliação do processo seletivo CAIXA 2023 vai contar com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa, matemática, informática, e conhecimentos específicos.

A validade será até o dia 5 de novembro deste ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado a critério da Caixa Econômica Federal, se houver necessidade.

Edital concurso Caixa com mil vagas

Em 2021, a Caixa liberou um edital com mil vagas voltadas para o público PCD ( Pessoa com Deficiência). As vagas foram para técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI).

Os interessados precisaram comprovar nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência. Documentos comprobatórios foram solicitados.

A etapa objetiva aconteceu por meio da cobrança de 60 questões divididas da seguinte forma:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

A aprovação no concurso CAIXA deveu-se ao desempenho igual ou superior a 50% da prova total, assim como no que se refere aos conhecimentos básicos e específicos.

A seleção ainda contou com etapa discursiva em que os candidatos forma submetidos a uma redação de caráter dissertativo.

Concursos federais

Os órgãos federais estão na lista de maiores oportunidades com concursos abertos até o momento. Além dos cargos e das vagas disponibilizadas, é a remuneração que mais chama a atenção dos concurseiros.

Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou mais uma leva de certames tão esperada.

De acordo com levantamentos, são 4.436 vagas distribuídas em 20 órgãos, o que configura um impacto orçamentário anual de R$ 735 milhões.

Durante entrevista, a ministra ainda destacou que se os prazos forem respeitados, é possível que haja nomeação dos aprovados ainda em 2023 e tratou a situação como uma “força-tarefa”.

Concursos federais autorizados

Os órgãos com concursos abertos até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos abertos?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.