inscrições abertas para Transferência 2023/2

A Universidade São Judas Tadeu (São Judas) é uma instituição de ensino superior fundada no ano de 1947.

A instituição oferece uma grande quantidade de cursos de graduação. Dentre eles, podemos destacar curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar na instituição, então está com sorte: as inscrições para o processo seletivo de Medicina 2023/2 via transferência da São Judas estão abertas.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular via transferência 2023/2 da São Judas. Vamos conferir!

Transferência São Judas 2023/2: inscrições já estão abertas

As inscrições para o processo seletivo de Medicina via transferência da São Judas estão abertas desde o dia 01 de maio. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 18 de junho de 2023.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônica disponível no site da Universidade São Judas.

Poderão participar do processo seletivo os candidatos que sejam regulares de cursos de Medicina de outras Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, os candidatos precisam ter cursado, no mínimo, todo o 1º período do curso de Medicina para poder se candidatar as vagas. A São Judas também indica em seu edital que somente serão aceitas as candidaturas de estudantes que cursaram até o 8º período do curso de Medicina (ou seja, no máximo 4 anos de curso).

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$250,00. O pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário até o dia 19 de junho.



De acordo com as informações divulgadas, a relação preliminar dos candidatos inscritos no vestibular será publicada no site da São Judas, no dia 20 de junho, após às 18h.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto à lista de candidatos inscritos. Por fim, a relação final dos candidatos inscritos será publicada no dia 23 de junho.

Transferência São Judas 2023/2: funcionamento da seleção

A seleção do Vestibular via Transferência 2023/2 da São Judas prevê a participação dos candidatos em duas etapas diferentes.

A primeira etapa será composta por uma prova online de caráter classificatório e eliminatório. O exame será composto por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) e será aplicado no dia 25 de junho de 2023, das 14h às 17h.

A segunda etapa, também de caráter eliminatório, irá consistir na análise documental e curricular. Nessa etapa do vestibular, a Coordenação do Curso de Medicina da Universidade São Judas irá analisar as disciplinas cursadas pelo candidato na instituição de origem, considerando conteúdos programáticos e carga horária, para equivalências e aproveitamento de estudos de disciplinas.

Acesse o edital do processo seletivo via transferência São Judas 2023/2 para mais informações sobre o funcionamento da seleção.

Transferência São Judas 2023/2: oferta de vagas

O processo seletivo de Medicina via transferência da São Judas visa o preenchimento de vagas remanescentes do curso de graduação em Medicina para ingresso no segundo semestre letivo de 2023.

Por meio da edição 2023/2, serão oferecidas 21 vagas para o curso de Medicina com ingresso nos 2º, 4º, 6º e 8º períodos.

Transferência São Judas 2023/2: divulgação dos resultados

O resultado preliminar do processo seletivo via transferência da São Judas será divulgado no dia 11 de julho. Os candidatos poderão acessar o documento com o nome dos participantes aprovados no site da instituição, após às 18h.

A São Judas irá receber recursos quanto ao resultado preliminar até o dia 21 de junho e irá, após a análise dos mesmos, divulgar o resultado preliminar do vestibular. O documento será divulgado no dia 26 de julho, após às 18h.

Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 27, 28 e 31 de julho.