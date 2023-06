inscrições adiadas novamente; confira novas datas

As inscrições para o concurso público da Prefeitura do município de Olinda, no estado de Pernambuco, foram adiadas novamente.

O comunicado, disponibilizado no site da banca, o Instituto Consulpam, informa que o inicio do período de inscrições foi adiado. Agora, os interessados devem se inscrever a partir do dia 21 de junho, ao contrário do que previsto anteriormente, quando as inscrições estavam previstas para iniciar no dia 14 de junho.

No entanto, a principio, quando o edital foi lançado, o prazo de inscrições estava previsto para iniciar no dia 08.

Com a alteração no cronograma, o prazo para solicitar a isenção da taxa também mudou. Agora, os candidatos devem realizar o pedido entre os dias 21 e 22 de junho.

As demais datas do certame não sofreram alterações.

GCM Olinda oferece vagas para GCM

Ao todo, a Prefeitura de Olinda oferece 124 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal. Dessas, 24 vagas são para contratação imediata e 100 para formação de cadastro reserva.

O salário oferecido pela Prefeitura de Olinda é de R$ 1.212,00 mensais, mais 40% de Risco e mais 20% de Função Constitucional de Segurança para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais ou jornada de 12/36.

Quem pode participar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:



Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis, bem como o gozo dos direitos políticos (Decreto n.º 70.436, de 18/04/72, e artigo 12, §1º, da Constituição Federal – artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 19, de 04/06/98);

Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos no ato da nomeação;

Possuir nível médio completo;

completo; Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar, se do sexo masculino;.

Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral;

Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis;

Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do cargo, mediante confirmação de exame médico admissional;

Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público, prevista na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992;

Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que

impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários;

Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória;

Possuir idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.

Apresentar boa saúde física e mental, e não ter deficiência física incompatível com o exercício do cargo.

Inscrições Concurso GCM Olinda – PE

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Olinda têm entre os dias 21 de junho a 21 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Consulpam.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Instituto Consulpam entre os dias 21 e 22 de junho de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

O que faz um Guarda Civil Municipal?

Cumprir com exatidão e presteza as determinações de seus superiores hierárquicos, de acordo com a legislação municipal;

Comparecer pontualmente à sede da GMO ou ao setor para o qual estiver escalado, a fim de receber as instruções e passagem de serviço, estando de pronto disponível para a distribuição de pessoal;

Apresentar-se para o serviço, devidamente fardado, munido de sua carteira funcional, tarjetas de identificação, escudos e insígnias;

Executar os serviços de monitoramento de segurança e prevenção e as ações dos programas e atividades desenvolvidas pelas forças de segurança pública nas esferas estadual e federal, no âmbito do Município de Olinda, observando as competências da GMO.

Etapas concurso GCM Olinda – PE

O concurso público para a Prefeitura de Olinda contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

Haverá também exame médico, prova de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 3 de setembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.