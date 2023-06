Inscrições no SISU 2023/2 começam nesta segunda-feira (19)

Um dos possíveis usos da pontuação obtida no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é ingressar em uma instituição de ensino superior através do SISU, Sistema de Seleção Unificada.

As datas do SISU 2023/2 já foram divulgadas. Todos os candidatos interessados poderão se inscrever no programa a partir desta segunda-feira, dia 19 de junho.

Dessa forma, para que você consiga fazer a sua inscrição e participar da seleção, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre o SISU 2023/2. Vamos conferir!

SISU 2023/2: inscrições começam amanhã (19)

As inscrições para participar da edição 2023/2 do SISU irão começar nesta segunda-feira, dia 19 de junho. Os candidatos poderão se inscrever até as 23h59 desta quinta-feira, dia 22 de junho, conforme o horário de Brasília.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do Portal de Acesso Único do MEC. No site, o candidato deverá escolher a opção “fazer inscrição”. As inscrições são totalmente gratuitas.

Para realizar a inscrição, todos os estudantes devem possuir acesso a uma conta gov.br, a plataforma de serviços digitais do governo federal. Aqueles que não tiverem uma conta gov.br deverão realizar o cadastro no próprio site do SISU.

No momento da inscrição no SISU 2023/2, os candidatos poderão indicar até duas opções de cursos. É importante prestar atenção no local de oferta e no turno do curso, ainda que em uma mesma instituição. Além disso, os candidatos devem indicar também a modalidade pela qual desejam participar da seleção: sistema de cotas, ampla concorrência, etc. Essas informações poderão ser alteradas até 22 de junho, último dia de inscrições.

Acesse o edital do SISU 2023/2 para conferir mais informações sobre o funcionamento das inscrições para participar do sistema de seleção.

SISU 2023/2: quem pode se inscrever?



Conforme as informações presentes no edital, poderão se inscrever no SISU os estudantes que participaram da última edição do ENEM (2022) e que não obtiveram nota zero na redação da prova.

Os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e que também não estão no último ano do ensino médio poderão participar do SISU 2023/2 por meio da modalidade “treineiros“. Contudo, esses estudantes não serão considerados no momento de seleção para as vagas.

SISU 2023/2: quantas vagas estão disponíveis?

Segundo as informações divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação), 51.277 vagas estão sendo disponibilizadas nesta segunda edição do SISU em 2023.

Do total de vagas, 24.726 vagas serão destinadas para a seleção na modalidade “ampla concorrência” e 22.560 serão destinadas aos candidatos que concorrem na modalidade “cotas”. O número de vagas na modalidade “cotas” varia segundo as ações afirmativas de cada instituição cadastrada no SISU.

Todos os candidatos já podem consultar as vagas oferecidas por cada instituição participante do SISU 2023/2. Para isso, os interessados devem acessar o site do SISU 2023/2 e digitar o nome do curso de graduação, da universidade ou do município de interesse na barra de busca. Depois disso, será possível conferir os resultados da própria busca.

Os interessados também podem consultar as vagas disponíveis clicando nas listas disponibilizadas no site do SISU.

SISU 2023/2: próximos passos

Após concluir a própria inscrição, os candidatos deverão aguardar o término do período de inscrições no SISU 2023/2, quando o sistema irá calcular a nota de corte de cada curso com base nas pontuações do ENEM apresentadas pelos participantes.

O resultado da chamada única e regular do SISU 2023/2 será divulgado dia 27 de junho. Os convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 26 de junho e 04 de julho.

A lista de espera do SISU, por sua vez, irá acontecer entre os dias 27 de junho e 04 de julho e os candidatos deverão manifestar interesse dentro desse período para participar da segunda seleção. Por fim, a convocação dos estudantes que participaram da lista de espera irá acontecer no dia 10 de julho.