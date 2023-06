inscrições para o Vestibular 2024 já começaram

A UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, é uma instituição de ensino superior criada em 2005 com sede principal em Dourados, estado do Mato Grosso do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada e, assim, não é de se surpreender que muitos candidatos queiram estudar na UFGD.

Se você também quer estudar na UFGD, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do vestibular da instituição já começaram.

Dessa forma, para que você possa participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular 2024 da UFGD, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Confira!

Vestibular UFGD 2024: inscrições abertas

As inscrições para o Vestibular 2024 da UFGD começaram nesta segunda-feira, dia 12 de junho. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 1º de setembro de 2023.

Cada participante deverá realizar a própria inscrição exclusivamente de forma online por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível na página dedicada ao vestibular no site da UFGD. Para começar a inscrição, os candidatos devem realizar um cadastro na página da instituição.

No momento da inscrição, os candidatos poderão indicar até duas opções de curso. Também será necessário escolher uma modalidade de participação (ampla concorrência ou reserva de vagas) e uma língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Vestibular UFGD 2024: taxa de inscrição e isenção

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 120,00 para participar do processo seletivo. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 04 de setembro de 2023.



Porém, a UFGD também oferece aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Poderão solicitar o benefício os candidatos que se encaixarem em uma das seguintes categorias:

Renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

Candidatos estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Indígenas;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência;

Transexuais, transgêneros, travestis ou não binários.

Além disso, todos os candidatos que quiserem solicitar a isenção deverão ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

O benefício deverá ser solicitado de forma online pelos interessados até o dia 6 de agosto. A UFGD será divulgar a relação preliminar dos candidatos contemplados no dia 22 de agosto.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado preliminar entre os dias 23 e 24 do mesmo mês. Por fim, o o resultado final da isenção da taxa será divulgado em 25 de agosto.

Vestibular UFGD 2024: prova presencial

O Vestibular 2024 da UFGD prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 22 de outubro de 2023, das 13h às 18h30.

O exame será aplicado nas seguintes cidades: Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Três Lagoas e Naviraí.

A prova será composta por uma redação e por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão divididas da seguinte forma:

20 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

14 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

18 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

8 questões deMatemática e suas Tecnologias.

Vestibular UFGD 2024: divulgação dos gabaritos e resultado

O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 23 de outubro, um dia após a realização das provas. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito entre os dias 24 e 25 de outubro.

Após a análise dos recursos, a UFGD irá divulgar o gabarito final do Vestibular 2024 no dia 14 de novembro.

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 11 de dezembro e recursos serão aceitos entre os dias 12 e 13 do mesmo mês. Por fim, o resultado final com os nomes dos candidatos aprovados no Vestibular 2024 será divulgado no dia 15 de dezembro.

Acesse o edital do Vestibular 2024 da UFGD para mais informações.