inscrições prorrogadas para 91 vagas!

As vagas para nível superior será para o cargo de professor. Entretanto, apesar das novidades, ainda não se sabe sobre o quantitativo do próximo edital.

O concurso encontra-se em fase de estudo e proposições

Nota da Instituição

Confira opinião do CEFET sobre novos editais:

De acordo com a Coordenadoria de Concursos (CCONC), o Cefet/RJ está para deflagrar, sim, concursos públicos para Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do quadro permanente (Lei nº 12.772/2012), assim como para Técnico-Administrativos em Educação (Lei nº 11.091/2005), também do quadro permanente. Porém, os respectivos cronogramas ainda não foram definidos, pois ainda estão em fase de plano de estudos e de proposições”.

Vagas concurso Cefet RJ

Espera-se que hajam oportunidades no concurso Cefet RJ para nível médio, técnico e superior. Entretanto, vagas, cargos, áreas e requisitos ainda não foram esclarecidos.

No caso de técnico-administrativos, as remunerações são de R$ 3.325,19 para cargos de nível médio/técnico e R$ 5.214,92 para cargos de nível superior.

Desde já, os valores citados já contam com os reajustes e com o novo auxílio-alimentação dos servidores federais de R$ 658. Para professores, portanto, não há informações sobre as quantias atualizadas até o momento.

Este ano, com o intuito de tentar recompor o quadro de servidores, o órgão realizou um processo seletivo para professores substitutos.

Ao todo foram 21 vagas para os municípios de: Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. Contudo, a instituição não realiza seleção para efetivos há cerca de quatro anos.

Como foi o último concurso Cefet RJ?

Antes de mais nada, o últimoconcurso Cefet RJ aconteceu em 2019. Ao todo foram ofertadas 22 vagas para diversas áreas. As oportunidades foram para:

Engenharia; Administração/Contabilidade ou Economia; Ciência da Computação; Biologia; Física; Filosofia; Geografia; Matemática; e Português/Espanhol.

Entre os requisitos para os cargos: graduação na área específica, além de comprovação de mestrado e doutorado para algumas áreas. O concurso contou com as seguintes fases: escrita; pública de aula; pública de arguição de projeto de pesquisa; e de títulos.

O concurso Cefet RJ para técnico-administrativos aconteceu em 2014. Ao todo foram 203 vagas para todos os níveis de escolaridade. A Cesgranrio foi a banca organizadora.

Os concurseiros realizaram prova objetiva, com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (20 questões), Matemática (20), Informática (cinco) e Legislação (cinco). O regime de contratação foi estatutário, garante estabilidade ao aprovado.