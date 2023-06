inscrições prorrogadas; salários até R$ 12,5 mil

O período de inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro (ISS – RJ) foi prorrogado.

Agora, os interessados têm até o dia 14 de junho para efetivar a participação no certame. Para isso, basta acessar o site da banca responsável pela organização do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), e preencher a ficha.

O concurso oferece oportunidades para profissionais de nível superior para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento.

Vagas e salários Concurso ISS RJ Analista

Ao todo, o ISS RJ oferece 18 vagas para contratação imediata de candidatos ao cargo de Analista de Planejamento e Orçamento (APO).

Desse total, 1 vaga é destinada para candidatos PcD e outras 4 vagas são reservadas para candidatos negros e indígenas.

O salário oferecido pelo ISS – RJ é de R$ 12.542,03, já calculadas as gratificações.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve possuir nível superior completo em qualquer área, além de preencher os seguintes requisitos:



Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por inspeção médica oficial designada pela Coordenadoria Técnica de Perícias Médicas – FP/SUBGGC/CTPM;

Inscrições Concurso ISS – RJ

Os interessados em participar do concurso do ISS RJ têm até o dia 14 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 125,00.

O que faz um Analista de Planejamento e Orçamento?

Participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatibilizando metas e objetivos das ações propostas pelos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional;

Participar da elaboração da Proposta Orçamentária Anual e do Orçamento Plurianual, a serem encaminhados à Câmara dos Vereadores, compatibilizando as receitas estimadas às despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades e projetos propostos pelos diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e

Fundacional;

Analisar a programação e acompanhar a execução das despesas dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional, com vistas à emissão de pareceres sobre matéria orçamentária;

Analisar a viabilidade orçamentária e financeira de projetos e atividades de interesse da Administração Municipal;

Elaborar relatório de acompanhamento da Execução Orçamentária;

Elaborar minuta de termos legais sobre matéria orçamentária;

Emitir parecer sobre projeto de lei que verse sobre matéria tributária.

Etapa concurso ISS RJ Analista

O concurso público para o ISS RJ contará unicamente com Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 27 de agosto de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de 130 questões de múltipla escolha divididas em duas partes com dois turnos de aplicação. Na primeira parte serão cobrados os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa – (peso 2);

Direito Público (Administrativo e Constitucional) – (peso 2);

Contabilidade Geral e Societária – (peso 1);

Economia – (peso 1);

Raciocínio Lógico-Quantitativo – (peso 1);

Já a segunda parte contará com os seguintes temas:

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – (peso 2);

Finanças Públicas – (peso 2);

Planejamento e Orçamento Público – (peso 2);

Matemática Financeira – (peso 1);

Direito Financeiro – (peso 2);

Para ser considerado aprovado no certame, o candidato não pode zerar em nenhuma disciplina. Fora isso, também é necessário que o candidato obtenha 50% de pontos em cada uma das partes da prova objetiva.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso ISS RJ.