inscrições seguem abertas até 21 de junho

A PUC-SP, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de São Paulo.

A instituição oferece uma série de oportunidades e de cursos de graduação de excelência, atraindo estudantes de todas as partes do país.

Se você quer estudar na PUC-SP, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 via ENEM da instituição permanecerão abertas até o dia 21 de junho.

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Inverno 2023 da PUC-SP. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno PUC-SP 2023: inscrições abertas até 21 de junho

O período de inscrições da edição 2023 do Vestibular de Inverno da PUC-SP começou no dia 10 de maio e permanecerá aberto até às 23h59 do dia 21 de junho. Porém, esse prazo só é válido para os candidatos que irão concorrer na modalidade ENEM, uma vez que as inscrições para a prova já foram encerradas.

Os estudantes deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do vestibular 2023 da PUC-SP. No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar apenas uma opção de curso.

Para participar do vestibular, todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 70,00 via boleto bancário, cartão de crédito ou cartão de débito. Não serão aceitos pagamentos via Pix. A confirmação da inscrição será liberada em até 02 dias úteis após o pagamento.

Os candidatos considerados “treineiros” poderão participar do vestibular da PUC-SP, mas não terão direito à vaga na instituição. Porém, esses participantes poderão ter acesso ao próprio boletim de desempenho assim como os demais estudantes.

Acesse o edital e o Manual do Candidato do Vestibular de Inverno da PUC-SP para mais informações sobre as inscrições via ENEM.



Vestibular de Inverno PUC-SP 2023: funcionamento da seleção

Os estudantes não irão fazer nenhum tipo de prova para participar do Vestibular de Inverno 2023, uma vez que a seleção acontecerá por meio da análise da nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

De acordo com as informações do edital da PUC-SP, poderão ser usadas as pontuações obtidas nas edições do ENEM de 2017 a 2022, desde que a média do candidato tenha sido igual ou superior a 450 pontos. No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar o ano de realização da edição do ENEM que pretendem usar no processo seletivo da PUC.

Para a seleção de seus futuros alunos, a PUC-SP irá avaliar as notas obtidas pelos candidatos em cada uma das provas objetivas do ENEM: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.Também será avaliada a nota obtida na prova de redação.

Vestibular de Inverno PUC-SP 2023: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Inverno 2023, a PUC-SP irá oferecer 390 vagas em nove cursos de graduação da instituição ministrados nas unidades Consolação e Monte Alegre, na unidade da PUC em São Paulo. Os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

As opções de cursos disponíveis são: Direito, Administração, Design, Engenharia Civil, Relações Internacionais, Ciências Econômicas e Jornalismo. A relação com o número de vagas por cada curso pode ser encontrada no edital do vestibular 2023.

Vestibular de Inverno PUC-SP 2023: próximos passos

A divulgação do resultado do Vestibular de Inverno da PUC irá acontecer no dia 03 de julho de 2023. Os aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 4 e 5 do mesmo mês.

A segunda chamada de aprovados no Vestibular de Inverno, por sua vez, será divulgada no dia 11 de julho de 2023.