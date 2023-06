INSS tem grande novidade divulgada HOJE e choca brasileiros

Em muitos locais do Brasil, beneficiários do INSS têm uma grande queixa em comum: o atendimento do INSS, especialmente no que diz respeito à Perícia Médica, costuma ser demorado e até mesmo “impossível”. Muito disso se deve ao fato de que há uma sobrecarga em algumas unidades do INSS, o que impede que o atendimento ocorra de forma mais rápida e fluida.

Por conta disso, novas medidas vem sendo tomadas para permitir que esse problema seja sanado. Para isso, mais de 1.000 novos profissionais serão contratados em breve para contemplar a cartela de prestadores de serviços que faltam para fornecer um atendimento mais interessante para os beneficiários. Entenda mais sobre o assunto acompanhando este texto.

Novidade divulgada no INSS em Recife: Prestadores de serviço para atendimentos mais rápidos

Quem depende do INSS para receber benefícios mensais, como no caso do auxílio-doença, por exemplo, sabe o quanto as filas intermináveis para o atendimento em perícias têm gerado grandes dificuldades e complicações no dia a dia. Sendo assim, o Ministro da Previdência Social trouxe à tona a necessidade de tomar alguma medida com relação ao que vinha ocorrendo. Para isso, a solução levantada foi a contratação de novos 1.000 servidores para o INSS.

A medida visa oferecer atendimentos mais qualificados para os beneficiários, reduzindo possíveis filas e melhorando o fluxo de consultas ao longo dos dias. Afinal, diariamente, muitas pessoas precisam recorrer ao atendimento no INSS para manter os seus benefícios sociais e, assim, conseguirem arcar com os custos de tratamentos, remédios e até mesmo com as contas da casa.

Os servidores que forem chamados para preencher as vagas abertas deverão se apresentar na agência que escolheram, quando fizeram seu concurso público, em até 30 dias. O salário inicial para esses colaboradores será de R$ 5.905,79.

A importância da contratação de novos servidores

Não é de hoje que as filas do INSS têm causado danos aos beneficiários. Muitos brasileiros sofrem acidentes de trabalho, por exemplo, e acabam não conseguindo receber nenhum tipo de auxílio por conta da falta de atendimento. Por isso, a contratação de novos servidores é a medida mais prática para o curto prazo. Apenas dessa forma é que as filas poderão ser reduzidas e, assim, as famílias poderão contar com o atendimento e, consequentemente, possíveis auxílios para manter as contas da casa.

Atualmente, o INSS tem detectado uma baixa quantidade de servidores disponíveis para atender as mais diversas necessidades, o que tem criado um verdadeiro “gargalo” no atendimento de diversas agências espalhadas por todo o país. Justamente por isso que essas contratações vêm como uma alternativa relativamente rápida e eficiente para lidar com esse déficit.



Muitos brasileiros têm comemorado a decisão, mas lembre-se de que a contratação acontecerá ao longo de um mês. Até lá, a quantidade de servidores não será exatamente muito maior do que o que tem sido até hoje. Ainda assim, há estimativas de melhoras no fluxo de atendimento com o passar do tempo. Sem dúvidas, é esse efeito que todos os brasileiros têm esperado com as novas contratações divulgadas pelo INSS.