INSS toma atitude surpreende e anuncia convocação de MAIS APROVADOS

No Diário Oficial da União desta segunda-feira, 12 de junho, foi oficialmente divulgada a portaria que concede autorização para a nomeação de mil candidatos aprovados no concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O concurso disponibilizou um total de 3.373 oportunidades para a posição de Técnico do Seguro Social, exigindo nível médio de escolaridade.

Dentre essas vagas, 1.000 foram destinadas para preenchimento imediato, enquanto as 2.373 restantes foram designadas para a formação do cadastro reserva.

Isso significa que, além das vagas imediatas, há uma quantidade significativa de candidatos que podem ser convocados ao longo do tempo, conforme a necessidade do órgão.

Nomeação de mil candidatos aprovados no concurso do INSS

Antes de tudo, é importante ressaltar que, de acordo com as diretrizes estabelecidas no documento, é necessário cumprir os seguintes requisitos para o preenchimento das vagas:

É imprescindível que haja disponibilidade de vagas no momento da nomeação dos candidatos;

Além disso, é necessário que o responsável pela autorização de despesas declare a viabilidade financeira e orçamentária das novas despesas, conforme estipulado na Lei Orçamentária Anual, e que essas despesas estejam em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa declaração deve também demonstrar a origem dos recursos que serão utilizados.

Após ser aprovado, o candidato selecionado terá o benefício de ingressar no cargo com um salário reajustado, graças ao recente aumento promovido pelo Governo Federal.



O reajuste salarial corresponde a um aumento de 9% em relação à remuneração anterior. Dessa forma, o salário atual para o cargo de Técnico é de R$ 5.511,92.

Além da atrativa remuneração, o servidor também tem direito a outros benefícios, entre eles o auxílio alimentação no valor de R$ 658,00. Esse benefício contribui para garantir uma melhor qualidade de vida, auxiliando nas despesas relacionadas à alimentação diária do servidor.

Nota sobre a duração do contrato e aprovados no cadastro reserva

É fundamental destacar que o concurso do INSS de 2022 terá sua validade estendida até maio de 2024. Isso significa que, além da nomeação de mil candidatos aprovados, os demais selecionados no cadastro reserva poderão ser convocados para assumir os cargos durante esse período.

Além disso, é relevante mencionar que o presidente da Previdência, Carlos Lupi, expressou sua intenção de zerar o cadastro reserva.

Assim, a expectativa é que todos os aprovados tenham a possibilidade de serem nomeados para desempenharem suas funções no INSS.

Essa medida demonstra o comprometimento do órgão em preencher as vagas existentes e reforçar sua equipe para melhor atender à demanda e garantir o pleno funcionamento dos serviços previdenciários.

Haverá em breve um novo concurso para o INSS?

Se você se empolgou com as informações sobre esse concurso, pode estar se questionando quando haverá uma nova seleção.

Afinal, as remunerações, sejam para nível médio ou superior, são realmente atrativas. Além disso, o número de vagas, com a nomeação de mil candidatos aprovados para início imediato, também é um ponto que gera bastante expectativa.

Por último, o esforço para que todos os candidatos aprovados no cadastro reserva sejam convocados, é também animador.

Então, uma boa notícia! Outro concurso para o INSS já foi solicitado e está previsto para acontecer em breve.

Dessa vez, visando o preenchimento de um total de 7.655 vagas, abrangendo tanto cargos de nível médio quanto de nível superior. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas;

Analista do Seguro Social: 1.836 vagas.

Por fim, caso o certame seja autorizado, a previsão é que o edital seja lançado em agosto de 2023. Dessa forma, as provas estão programadas para ocorrer em outubro, e a nomeação dos aprovados começaria a partir de janeiro de 2024.

Resumo do novo concurso previsto do INSS:

Situação: Foi solicitado um novo edital para o concurso INSS;

Cargos: O concurso abrangerá os cargos de Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social;

Vagas: Um total de 7.655 vagas foram solicitadas para este concurso;

Escolaridade: Serão aceitos candidatos com níveis médio e superior de escolaridade;

Salários: Os salários iniciais para os aprovados no concurso podem chegar até R$ 8.446,41.

Por fim, vale ressaltar que essas informações são baseadas em divulgações prévias e estão sujeitas a possíveis alterações no cronograma do concurso. Portanto, é importante acompanhar os comunicados oficiais do INSS para obter informações atualizadas sobre o processo seletivo.