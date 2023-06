Instituto divulga lista com aprovados para o cargo de técnico

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), publicou uma portaria nesta quinta-feira (15/06) divulgando a lista de aprovados e as suas colocações no concurso para técnico do seguro social. Eles terão 30 dias para comparecerem à gerência executiva de sua escolha e entregar os documentos e exames.

Todavia, se o candidato aprovado no concurso público do INSS não se apresentar dentro desse prazo estipulado, sua nomeação perderá então seu efeito. Foram autorizadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação cerca de mil vagas de nível médio para o cargo de técnico do seguro social atuando em diversas regiões do país.

Vale ressaltar que no edital do concurso público divulgado no mês de setembro de 2022 o salário inicial previsto para o cargo de técnico de seguro social era de R$5.905,79. A princípio, a seleção de candidatos teve início no ano passado. Aliás, houveram ao todo duas etapas. Cerca de um milhão de pessoas se inscreveram.

Primeiramente, os candidatos que foram aprovados e nomeados para atuarem no INSS devem apresentar alguns documentos. Eles também devem realizar exames de saúde para garantir a sua vida de técnico de seguro social. Ademais, é preciso ficar atento para não perder o prazo. Caso isso ocorra eles perdem o direito à vaga.

Documentos para a nomeação

Certidão de nascimento ou de casamento;

Documento de identidade;

Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição;

Certificado de reservista;

Declaração de bens;

CPF;

Documento de inscrição no PIS ou Pasep;

3 fotos 3×4;

Fotocópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão do grau de escolaridade;

Declaração de acumulação de cargo ou função pública ou sua negativa;

Laudo da inspeção médica oficial elaborado pelo perito médico federal;

Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades enumeradas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei nº 8.112/1990;

Folha de antecedentes da Polícia Federal dos Estados ou do Distrito Federal;

Folha de antecedentes da Polícia Estadual dos Estados ou do Distrito Federal;

Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das Justiças Federal e Estadual dos Estados ou do Distrito Federal.

Concurso do INSS

Os aprovados para o cargo de técnico do INSS também devem apresentar exames laboratoriais, raio x de tórax, exames cardiológicos, avaliação psiquiátrica, entre outros. Em suma, para a nomeação para cargo é necessário que eles façam uma perícia médica. Com todas as informações corretas, eles podem assumir a vaga.

Dessa maneira, os candidatos no momento de sua apresentação ao local de trabalho deverão marcar essa perícia médica. É nessa hora que ele deve entregar todos os exames médicos e laudos. Deve-se observar que esse é um requisito indispensável para que ele tome posse como um servidor público do INSS.

De acordo com o presidente interino do INSS, Glauco Andre Fonseca Wamburg, sobre a importância da nomeação, ele diz que “Visamos atender ao interesse público e da administração, no sentido de priorizar a análise dos processos previdenciários e assistenciais, objetivando a redução dos estoques”.



Dessa forma, o INSS também afirma que mesmo com o prazo de 30 dias para a nomeação do aprovado no concurso público, o instituto solicita o comparecimento para a nomeação o mais rápido possível. Enfim, o candidato também deve apresentar seu certificado de conclusão do ensino médio ou curso técnico equivalente.

Aprovados no concurso

Como mencionado anteriormente, a remuneração inicial prevista para o cargo é de R$5.905,79. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Estão disponibilizadas ao todo mil vagas para técnico do seguro social do INSS. Wamburg diz que há ainda a necessidade de contratação de mais 2.144 aprovados.

Entretanto, o presidente do INSS diz que esse número de vagas pode ser reduzido para 1.894 se a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck autorizar o fornecimento de 250 vagas a mais pleiteado pelo instituto. Os aprovados do cadastro de reserva farão um curso preparatório em Brasília.

Em conclusão, órgão solicitou ao Governo Federal a realização de um concurso público do INSS para 2024. A expectativa é a de que sejam oferecidas 7.655 novas vagas para o nível médio, de técnico do seguro social, com 5.819 vagas e para nível superior, no cargo de analista do seguro social, com 1.836 vagas.