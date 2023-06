Inter Miami confirma a chegada de Tata Martino – quando ele vai treinar Messi?

Geraldo Martino está de volta Liga principal de futebol — e desta vez, ele estará treinando Lionel Messi.

Inter Miami na quarta-feira anunciou martinhocomo seu novo treinador principal, confirmando os rumores que circulavam há semanas sobre Phil Nevillesubstituição de. Martino vai voltar para MLS após uma ausência de cinco anos, durante os quais administrou o México seleção nacional e ganhou um Copa Ouro CONCACAF.

Martino e Messi trabalhando juntos pela terceira vez

martinhoO retorno do ‘s para a Major League Soccer quase coincide com Messiestreia no futebol norte-americano – que ainda está prestes a ser o Taça das Ligas jogo contra Cruz Azul em 21 de julho.

Martino e Messi trabalharam juntos na FC Barcelona durante a temporada 2013/14, que viu o Blaugrana perder LaLiga para atltico madrid no último dia da temporada. Apenas foram eliminados do Liga dos Campeões UEFA nas quartas de final pelo mesmo adversário e perdeu o Copa do Rei final para arquirrivais Real Madrid.

Martino também treinou Messi por dois anos com o Argentina seleção nacional, orientando o lateral para copa américa finais em 2015 e 2016.

Tata busca mais sucesso na MLS

martinho liderado Atlanta United como seu primeiro treinador e guiou a franquia de expansão para o Copa MLS em 2018 – após o qual ele deixou o cargo para assumir o México trabalho, no qual permaneceu até o Copa do Mundo Fifa 2022.

Martino ganhou 54 por cento dos MLS jogos que treinou, o que pode dar conforto Inter Miami torcedores cansados ​​de ver seu time definhar na parte inferior da Conferência Leste.

Enquanto contratado para Os três, tata ganhou o Copa Ouro CONCACAF em 2019, e o México voltou à final em 2021 — apenas para perder para o Estados Unidos.