Inter Miami dá uma olhada no novo número de Leo Messi: Qual número o argentino usará na MLS?

Inter Miamitime da moda mundial e aspirante a ser o mais popular do MLS com a chegada de Lionel Messi, Sergio Busquets e Gerardo Martinotambém é motivo de chacota no campeonato, com sete derrotas consecutivas, ao perder por 4 a 1 para Philadelphia Union.

Mas ontem, além de jogar sua partida, eles usaram suas redes sociais para parabenizar sua nova estrela, Messi, pelo seu aniversário. Uma saudação que não passou despercebida pelos usuários, pois parece insinuar o número que o argentino usará em seu novo time, algo que ainda não foi oficializado.

Inter Miami postou uma imagem de uma parede de tijolos pretos com as palavras “Feliz Cumplio” escritas em um texto em estilo grafite rosa, embora o primeiro “e” estivesse faltando. O “m” estava na fonte usada na insígnia do clube. Mas o sinal revelador foi que o “io” foi substituído por “10” e alterado para branco para se destacar. Claramente, isso implica que Messi usará seu famoso número 10 ao jogar pelo Inter Miami até o final da temporada 2023 da MLS.

Inter Miami pediu a seus jogadores que não usem o número 10

Segundo fontes consultadas pela ESPN, o Inter Miami pediu Rodolfo Pizarroassim como outros jogadores do time da MLS, a não vestir a camisa 10, devido à possibilidade de contratação Lionel Messisituação que finalmente chegou ao auge no início de junho de 2023.

Se nada mudar, o Inter Miami, já com Messi, tem como compromisso a Copa das Ligas 2023, torneio em que MLS e Liga MX equipes participam. Eles estão no Grupo Sul 3 com Cruz Azul e Atlanta United.