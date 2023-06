Inter Miami e Marvel preparam camisa especial para Lionel Messi

Tele está assinando Lionel Messi com Inter Miami da MLS continua a ser falado em todo o mundo, depois de ter sido confirmada a colaboração entre a equipa da Florida e a editora de banda desenhada de super-heróis Maravilha para criar uma camisa de edição especial que a estrela argentina usará quando fizer sua estreia no Estados Unidos.

Em sua conta no Twitter, Inter Miami postou sobre essa parceria com a Marvel e a Adidas.

“Com grandes colaborações vêm grandes camisas de futebol. Fique atento para a edição limitada Adidas x Marvel x Inter Miami durante o verão”, disse o post.

Quando Messi vem para Miami?

Depois de encerrar a temporada 2022-2023 com Paris Saint-Germain e jogando para Argentina contra Austrália e Indonésia na quinta-feira da semana passada e segunda-feira desta semana, Messi está de férias em Rosario com sua família e amigos.

Ele deve chegar a Miami na primeira quinzena de julho, uma vez que seu contrato com a equipe francesa termina formalmente em 30 de junho.

Estreia com o Inter Miami

Múltiplos relatórios de imprensa indicam que MessiA estreia com o Inter Miami acontecerá na sexta-feira, 21 de julho, contra Cruz Azul na Leagues Cup (um torneio de verão entre as equipes da Liga MX e MLS) no Estádio DRV PNK em Fort Lauderdale, Flórida.

Messi ao resgate em Miami?

O time rosa precisa de um “super-herói” para resgatá-lo na atual temporada da MLS.

O Inter Miami é o último da Conferência Leste com apenas 15 pontos dos 51 disputados até agora.

Dos 29 clubes da liga, eles estão em 27º no geral, atrás apenas do Los Angeles Galaxy (14 pontos) e do Colorado Rapids (13 pontos), respectivamente.

É por isso que o Inter Miami já espera de braços abertos por Lionel Messi, esperando que ele seja um fator importante para o time sair da fase ruim e começar a subir posições para os playoffs de 2023 da MLS.