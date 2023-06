EUInter Miami treinou na sexta-feira, um dia antes de sua partida contra o New England Revolution. O clube está tentando manter seu foco firmemente em quebrar uma derrapagem de cinco partidas da MLS, em vez da iminente contratação de Lionel Messi.

Após a assinatura de Pel com o New York Cosmos em 1975 e David Beckham se juntando ao LA Galaxy em 2007, Messi deve se tornar o terceiro evangelista supremo do futebol em um país onde o esporte vem se recuperando há mais de um século.

Inter Miami foca em jogos em vez de Messi: “Ainda não tem ninguém aqui”LAPRESSE

Messi ingressará na MLS aos 36 anos, enquanto Pel tinha 34 e Beckham 32. Messi continua titular da seleção argentina e pode jogar a Copa América do ano que vem e talvez a Copa do Mundo de 2026, ambas nos Estados Unidos.

Na quarta-feira, o Inter avançou para as semifinais da US Open Cup com uma vitória por 1 a 0 sobre o Birmingham Legion FC.