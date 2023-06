Inter Miami quer Tata Martino como seu novo treinador, de acordo com relatórios

Inter Miami está em busca de um novo técnico após demitir recentemente Phill Neville após maus resultados. E de acordo com vários relatos da mídia, o MLS equipe quer um argentino para o cargo.

Geraldo Tata Martino é o favorito para assumir após renunciar ao cargo de técnico do Seleção Masculina do México após o péssimo momento na Copa do Mundo Qatar 2022, onde nem passou da fase de grupos.

De acordo com TUDN, jornalista esportivo Luís Omar Tapia informou que a equipe presidida por David Beckham quer adquirir martinho‘s serviços.

Martino ajudaria Messi a chegar ao Inter Miami?

A mídia esportiva detalhou que o clube espera que tendo o ex-treinador do El Tri no banco, eles possam fazer a conexão para que Lionel Messi concorda em ir jogar na MLS.

Vale lembrar que tata era Messitécnico do Barcelona entre 2013 e 2016, tanto no Barcelona quanto no Nacional Masculino da Argentina Equipe.

Porém, caso se concretize, a chegada do 10 da Argentina ao futebol americano não seria imediata, já que Luís Omar Tapia explica, Messi primeiro seria emprestado a Barcelona para que ocorra sua despedida formal dos catalães.

Segundo a Infobae, a equipe americana ofereceria Messi um contrato de cerca de 53 milhões de dólares por ano para quatro temporadas.

De acordo com a TUDN, as transações entre Inter Miami e Barcelona pode ser frutífero financeiramente, já que Messi não chegaria com um grande contrato que não pode ser aceito pela LaLiga, e caso volte por empréstimo, as chances de concretizar aumentam.