Intercâmbio Teatral Estudantil abre inscrição para escolas públicas e particulares de Penedo

Notícia atualizada às 18h50

Estudantes de escolas públicas e privadas de Penedo interessados em artes cênicas precisam agilizar sua participação na 9ª edição do Intercâmbio Teatral Estudantil (ITE). Depois de oito anos sem acontecer, o projeto cultural é retomado, com apoio da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

O Intercâmbio Teatral Estudantil é uma iniciativa da Cia. Artes Ribeirinhas e da Calumbi Produções, realizada em 2023 com a parceria da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

“O projeto busca estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre estudantes de Penedo, incentivando o estudo do teatro, da sua história, dramaturgia e teorias que possam dar base para a formação cultural e gerar a descoberta de novos talentos”, afirma a produtora cultural Priscilla Calumbi.

A 9ª edição do ITE acontece na segunda quinzena de outubro, mas o prazo de inscrição termina na próxima quinta-feira, 22, devido a necessidade de tempo para a produção dos espetáculos que serão apresentados na mostra competitiva que retorna ao palco do Theatro Sete de Setembro.

A produção do intercâmbio destaca ainda o caráter formador de plateia do projeto que também promove oficinas de preparação de elenco e sobre a parte técnica do teatro, com plano de trabalho entre julho e setembro, período das oficinas de leitura e interpretação de texto, expressão corporal, dicção e expressão vocal, construção de personagem, improvisação e criatividade, sonoplastia e musicalidade cênica, jogos dramáticos, cenografia, figurino, maquiagem e captação de recursos financeiros..

O ITE qualifica a criação e a manutenção de grupos teatrais nas escolas de Penedo, sendo a inscrição feita exclusivamente através dos contatos de Valdenia Tavares (82)99956-2943, diretora da Cia. Artes Ribeirinhas, e Priscilla Calumbi (82)99639-8551, produtora cultural do projeto.