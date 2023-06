Interessados no CONCURSO INCRA precisam saber ESTAS informações

Os interessados no concurso Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) podem comemorar pois o edital sai ainda este ano.

Isso porque, há um prazo que precisa ser cumprido. No documento, o órgão tem até dezembro para liberar o edital. Já as provas, devem acontecer em um prazo mínimo de dois meses depois.

Vagas concurso Incra

Sobre as vagas, o concurso Incra vai ofertar 742 vagas para estes cargos:

Analista Administrativo: 137 vagas;

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 446 vagas; e

Engenheiro Agrônomo: 159 vagas.

Os interessados no concurso Incra precisam comprovar certificado de nível superior. Já para engenheiro, é preciso ter o curso de graduação específico em engenharia,

Remuneração concurso Incra

O salário dos aprovados no concurso Incra variam a depender do cargo. Os valores iniciais são:

Analista Administrativo: R$ 5.897,07;

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: R$ 5.897,07 e

Engenheiro Agrônomo: R$ 8.078,64.

Os aprovados ainda receberão auxílio alimentação de R$ 658,00.



Cargos vagos

O órgão possui mais de 3 mil cargos vagos. Confira lista de acordo com o cargo:

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – 1.402 vacâncias;

Analista Administrativo – 504 vacâncias;

Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário – 731 vacâncias; e

Técnico Administrativo – 363 vacâncias.

Como foi o último concurso Incra?

O concurso ofertou 550 vagas e aconteceu em 2010. Os cargos foram:

Nível superior Analista Administrativo Analista Administrativo – Análise de Sistemas Analista Administrativo – Contabilidade Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Antropologia Engenharia Civil Engenharia de Agrimensura ou Cartográfica Engenharia Florestal Engenheiro Agrônomo

Nível médio Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário.



As disciplinas cobradas variam a depender da escolaridade. Veja:

Nível superior: Língua Portuguesa; Noções de Direito Constitucional; Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural; Informática e tópicos de conhecimentos específicos.

Nível médio: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural; Informática e tópicos de conhecimentos específicos.

Como estudar para o concurso Incra?

Estudar para o concurso antes da liberação do edital é a chave dos aprovados. Como ainda não se sabe os conteúdos cobrados, a dica principal é estudar por meio de editais anteriores.

Além disso, conhecer as disciplinas, assistir vídeo-aulas e fazer resumos podem ser uma boa estratégia. Entretanto, não existe fixação de conteúdo se não for realizados exercícios. Sendo assim, busque aprofundar nas disciplinas, faça provas anteriores e boa sorte.

Demais concursos federais

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Nesta sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Concursos federais autorizados

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.