Ioan Gruffudd diz que ex Alice Evans criou contas falsas no Twitter para chamá-lo de ‘abusador de crianças’

Ator Ioan Gruffudd colocou sua ex-esposa Alice Evans em explosão em novos documentos legais … alegando que ela criou contas falsas no Twitter para criticar seu novo relacionamento e supostamente o ameaçou com um “ Johnny Depp dar Amber Heard ” terminando.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Ioan diz que seu tempo com Alice foi nada menos que um pesadelo – começando com a alegação de que “várias contas anônimas de mídia social” no aplicativo de pássaros rotulariam Ioan e sua namorada Bianca Wallace como “abusadores de crianças”.