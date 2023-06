Irene Aldana dá primeiro depoimento após derrota para Amanda Nunes no UFC 289: ‘Foi uma noite ruim’

Irene Aldana se arrepende, mas promete que voltará ao topo da montanha.

Em sua primeira declaração após uma derrota por decisão desequilibrada para Amanda Nunes no UFC 289, Aldana abordou a luta depois que ela não apareceu na coletiva de imprensa pós-luta com oficiais insistindo que ela fosse examinada em um hospital local de Vancouver após o evento. Parece que Aldana não sofreu nenhum dano maior fora da picada por ter falhado em sua primeira tentativa de se tornar campeã do UFC.

“Foi uma honra enfrentar Amanda Nunes”, escreveu Aldana no Instagram. “Incrível atleta e lutador (GOAT).

“Lamento ter falhado com meus treinadores e com todos vocês. Garanto-vos que isto não fica assim. Foi uma noite ruim, mas a meta continua clara e o objetivo ainda é o quarto cinturão. Eu prometi a você e vou cumprir, custe o que custar”.

Aldana entrou na luta como um azarão considerável, mas ela se tornou uma escolha popular ao longo dos dias que antecederam o UFC 289, especialmente depois que Nunes revelou que já havia considerado a aposentadoria antes de sua última vitória sobre Julianna Pena.

Apesar de Nunes decidir encerrar a carreira no sábado, ela não se apresentou como uma lutadora com um pé fora da porta porque fez um clássico de cinco rounds para defender seu título pela última vez.

Já Aldana foi inúmeras vezes criticada pela falta de atividade pela equipe de transmissão do UFC que convocou o evento. Apesar de ter conseguido aguentar do primeiro ao último segundo da luta, Aldana foi derrotada por Nunes por uma margem de quase 4 a 1 — 196 golpes a 57 golpes — desistiu de seis quedas e conseguiu apenas 10 segundos de tempo de controle durante a luta.

Após a derrota, Aldana diz que já descobriu onde as coisas deram errado e planeja consertar esses erros antes de voltar à ação.

“Já identifiquei esse bloqueio”, disse Aldana. “Eu sei o que tenho que fazer e isso não vai acontecer de novo. Eu te dou minha palavra!

“Voltarei para todas aquelas pessoas que acreditam em mim. Se aprendi alguma coisa com este esporte, é levantar sempre. Por enquanto, vou voltar à academia o mais rápido possível e trabalhar muito para ganhar essa segunda chance”.

Em resposta ao seu post, Nunes ofereceu a Aldana algumas palavras de encorajamento.

“Descanse e volte ao jogo”, escreveu Nunes. “Obrigado por compartilhar a jaula comigo.”

Com a aposentadoria de Nunes, Aldana não terá uma segunda chance de corrigir esse erro em sua carreira, mas ela ainda ocupa uma posição vantajosa na categoria com o campeonato peso galo agora vago.

Aldana se junta a lutadoras como Pena e Raquel Pennington perto do topo da divisão, enquanto a divisão de 135 libras avança sem Nunes.

Leia a declaração completa de Aldana em seu Instagram abaixo: