Irmão de Stefon e Trevon Diggs, Darez, supostamente envolvido em ataque de elevador a homem com roubo

Tele irmão de NFL estrelas Stefon e Trevon Diggs supostamente esteve envolvido em um ataque brutal e roubo de um homem em um elevador.

O vídeo, obtido pelo TMZ Sports, parece mostrar um homem saindo de um elevador antes de ser confrontado por Darez Diggs. Diggs em seguida, impede que as portas do elevador se fechem antes que mais dois homens entrem no elevador e comecem a atacar a vítima.

Eles então vasculham suas malas e roubam itens delas, com a violência ocasional explodindo em duas ocasiões.

O incidente ocorreu em 29 de maio em um prédio de apartamentos no centro de Los Angeles. O vídeo mostra que a vítima leva um chute no rosto durante a briga no momento da retirada do elevador.

Nenhuma prisão feita

O Departamento de Polícia de Los Angeles disse ao TMZ Sports que eles foram chamados ao local, mas os suspeitos já haviam fugido nessa fase. Acredita-se que a bolsa laranja roubada continha diamantes e outras joias.

Nenhuma prisão foi feita até o momento, mas a investigação está em andamento. Darez jogou futebol americano universitário no Morgan State antes de se transferir para a Universidade do Alabama em Birmingham. Ele passou a jogar segurança por uma temporada para o XFL Los Angeles Wildcats em 2020. Ele agora trabalha na indústria da moda, administrando sua própria marca de estilo de vida chamada Blue Boii.

Não está claro que relação os outros dois homens têm com Darez. Também parece que Darez o próprio não fez muito contato físico com a vítima, levando muitos a se perguntarem se ele era o cérebro por trás da operação enquanto os outros dois homens realizavam o ato.