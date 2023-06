Islam Makhachev abre como grande favorito sobre Charles Oliveira em potencial revanche

Charles Oliveira se consolidou como o contendor nº 1 dos leves com um nocaute sobre Beneil Dariush no UFC 289. Mas ele ainda está longe de derrotar o atual campeão Islam Makhachev em uma revanche.

Novas probabilidades foram lançadas para uma possível segunda luta entre Makhachev e Oliveira, e o nativo do Daguestão abriu como um grande favorito. Aqui estão as probabilidades atuais de acordo com BetOnline.ag.

Charles Oliveira: +285

Islam Makhachev: -350

As chances iniciais de uma revanche listavam Makhachev como favorito de -400, mas as apostas em Oliveira reduziram ligeiramente esses números. Dito isto, Makhachev ainda é um grande favorito para vencer novamente.

Com base nas probabilidades atuais, uma aposta de $ 100 em Makhachev renderia apenas $ 28,57 de lucro, enquanto uma aposta de $ 100 em Oliveira resultaria em um pagamento de $ 285 caso ele ganhasse. A porcentagem de vitória implícita para Makhachev é de 78 por cento, com Oliveira em apenas 26 por cento.

Dada a forma como a primeira luta foi disputada em outubro passado, não é surpresa que Makhachev seja o favorito para vencer novamente.

No confronto inicial, Makhachev precisou de menos de dois rounds para vencer Oliveira com uma atuação dominante em pé e no chão. Makhachev finalmente finalizou a luta com um triângulo de braço finalizando-o como o novo campeão dos leves do UFC.

Desde então, Makhachev defendeu o cinturão com uma vitória por decisão unânime sobre o rei dos penas do UFC Alexander Volkanovski, enquanto Oliveira se recuperou com a vitória contra Dariush.

No momento, nenhuma decisão oficial foi tomada sobre o próximo adversário de Makhachev. O campeão espera voltar em outubro, quando o UFC desembarca em Abu Dhabi.