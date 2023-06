Islam Makhachev lamenta derrota de Beneil Dariush para Charles Oliveira: ‘Achei que seria um novo desafio para mim’

Islam Makhachev parece um pouco desapontado com a vitória de Charles Oliveira sobre Beneil Dariush.

Oliveira e Dariush se enfrentaram na co-luta principal do UFC 289, com “Do Bronx” vencendo por nocaute técnico no primeiro round. Uma vitória teria garantido a Dariush uma chance pelo título, mas agora, o próximo desafiante pelo cinturão dos leves de Makhachev está no ar. O presidente do UFC, Dana White, sugeriu que Oliveira provavelmente terá a oportunidade, mas também há uma luta entre o ex-campeão interino Dustin Poirier e Justin Gaethje no UFC 291 que Makhachev diz que também pode ser um fator importante.

“A luta foi boa”, disse Dariush a repórteres em um evento do Eagle FC no fim de semana (vídeo e tradução cortesia de YukaHero). “O Oliveira venceu, mas eu estava torcendo pelo Dariush. Achei que seria um novo desafio para mim. Dariush teve oito vitórias consecutivas. Não sei. Ainda não posso dizer se minha próxima luta será uma revanche contra o Charles. Nós temos que esperar. Agora Justin e Dustin vão lutar, e depois o UFC vai decidir…

“É claro que quero um novo nome no meu currículo”, continuou Makhachev. “Vai ser melhor para mim. [But] se eu não lutar contra o Oliveira agora, todo mundo vai dizer que estou evitando ele. Eu nunca escolho meus oponentes. Eu vou lutar com qualquer um que o UFC me der.”

Makhachev lutou anteriormente com Oliveira no UFC 280, finalizando “Do Bronx” para reivindicar o título vago dos leves. O UFC está programado para voltar a Abu Dhabi para o UFC 294, quase exatamente um ano depois de sua primeira luta, e enquanto a equipe de Oliveira acredita que uma revanche seria muito diferente, Makhachev está convencido de que a história se repetiria.

“Acho que ele não pode fazer nada”, disse Makhachev. “Não tenho medo do grappling dele como o resto dos lutadores. Posso derrubá-lo a qualquer momento.

Outra opção possível para Makhachev seria Alexander Volkanovski. Os dois tiveram uma luta extremamente competitiva no UFC 284, com Makhachev vencendo na decisão unânime para manter o título dos leves. Volkanovski está voltando aos penas para a unificação do cinturão contra o campeão interino Yair Rodriguez no UFC 290 em julho, mas se pudesse dar a volta por cima, Makhachev diz que também aceitaria essa luta.

“Volkanovski é exatamente o mesmo”, disse Makhachev. “Se eles oferecerem uma revanche contra Volkanovski, aceitarei com prazer. Já disse muitas vezes que estaria muito mais bem preparado.”

O problema de Makhachev com Oliveira e Volkanovski é que ele já os derrotou. Como seu amigo e parceiro de treinamento Khabib Nurmagomedov, Makhachev pode se afastar do esporte mais cedo ou mais tarde, então a ideia de passar suas lutas restantes em revanche parece ter menos apelo para o campeão do Daguestão. Em vez disso, Makhachev parece genuinamente desapontado por Dariush ter falhado contra Oliveira.

“Não sei. Talvez Poirier”, disse Makhachev quando questionado sobre quem ele prefere enfrentar. “Ele tem um grande nome no UFC. Não posso dizer com certeza. Dariush perdeu, tudo virou de cabeça para baixo. Por enquanto não posso falar nada… Se ele tivesse vencido o Oliveira teria sido uma boa luta.”

O UFC 294 acontecerá no dia 21 de outubro na Etihad Arena, em Abu Dhabi, e deve ser encabeçado pela defesa do título dos leves de Makhachev.