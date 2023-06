Israel Adesanya critica juízes do UFC Vegas 74: ‘Quantas vezes eles vão roubar os momentos de glória dos atletas’

Israel Adesanya não está nada satisfeito com os juízes do UFC Vegas 74.

Na luta principal de sábado, o companheiro de equipe de Adesanya, Kai Kara-France, perdeu na decisão dividida para Amir Albazi, com os juízes Sal D’Amato e Chris Lee marcando a luta para Albazi, enquanto Michael Bell viu para Kara-France. Foi uma decisão impopular para muitos fãs e lutadores, mas ninguém mais do que Adesanya, que explodiu nas redes sociais depois com uma série de tweets contundentes.

Bem mano…

Foda-se!!! — Israel Adesanya (@stylebender) 4 de junho de 2023

Incendeie as nozes de Chris Lee e Sal Deez. — Israel Adesanya (@stylebender) 4 de junho de 2023

Eu tuitei isso antes mesmo de ver os placares porque eu sabia que os dois iriam foder com tudo!! Quantas vezes vão roubar dos atletas os seus momentos de glória, se o seu dinheiro, o sustento da sua família. Fuuuuuuuck essas bocetas, elas precisam expirar rapidamente e ir embora. Mike Bell… pic.twitter.com/aCRG646b1i — Israel Adesanya (@stylebender) 4 de junho de 2023

Comece a entrevistar os juízes após as lutas.

Responsabilize-os por seu trabalho. — Israel Adesanya (@stylebender) 4 de junho de 2023

Embora ele tenha sido o afetado, Kara-France realmente lidou com a decisão melhor do que Adenanya, dizendo na coletiva de imprensa pós-luta que estava confiante de que deveria ter vencido, mas também observando que o julgamento é subjetivo e ele poderia ter feito mais para tornar o caso dele. Mais tarde, porém, Kara-France se juntou às lamentações, tuitando uma resposta aos juízes.

Quem é o pior juiz do UFC ou árbitro da NRL? — Kai Kara França (@kaikarafrance) 4 de junho de 2023

“Quem é o pior juiz do UFC ou árbitro da NRL? [Nervous laughing emoji]”

Infelizmente para Kara-France, o que está feito está feito e agora o lutador da Nova Zelândia se encontra em uma seqüência de duas derrotas consecutivas, tendo perdido uma luta pelo título interino dos moscas contra Brandon Moreno no UFC 277. É a primeira seqüência de derrotas de sua carreira no UFC e coloca Kara-France bem fora da disputa pelo título peso-mosca no momento.

Albazi, por sua vez, já venceu suas cinco primeiras lutas no UFC e após a vitória pediu uma disputa de cinturão contra o vencedor da próxima luta entre o campeão Brandon Moreno e Alexandre Pantoja no UFC 290 em 8 de julho em Las Vegas.