Israel Adesanya duvida que a luta de Jon Jones aconteça, mas ‘a história não acabou’

Israel Adesanya está bem em deixar os fãs se preocuparem com sua rivalidade com Jon Jones.

Muito se falou sobre Adesanya e Jones trocando tiros verbais ao longo dos anos, com apenas uma categoria de peso separando-os anteriormente. Mas com Jones agora no peso pesado e Adesanya buscando desafiantes para o título dos médios, parece que o navio navegou neles sempre lutando.

Adesanya foi pego de surpresa durante uma aparição recente no impulsivo podcast quando foi informado sobre algumas palavras elogiosas de Jones, às quais ele respondeu dizendo: “Real reconhece real” em uma aparente demonstração de respeito mútuo. Ele elaborou essa declaração em A Hora do MMA nesta última segunda-feira.

“Não está em desacordo”, disse Adesanya quando perguntado se as pessoas estavam dando muita importância à sua resposta. “Eu nunca conversei com esse cara, então como vou ter uma amizade, como um ‘amigo’ com alguém com quem nunca conversei? Sim, nós brigamos, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, mas respeitamos as habilidades um do outro e eu era fã antes mesmo de entrar no UFC.

“Ele era o campeão mais jovem do UFC, fez grandes coisas, eu segui a carreira dele, então ele me chamou e eu fiquei tipo, ‘P***? O que eu fiz pra você?’ A mesma coisa, eu voltei para ele, voltamos um pouco no Twitter, o que foi divertido, mas a história não acabou.”

Mesmo que haja mais coisas a serem resolvidas, Adesanya não parece esperar que isso aconteça no octógono. Durante a primeira corrida de Adesanya com o título dos médios do UFC, houve muita conversa sobre ele subir até 205 libras para desafiar Jones pelo título dos meio-pesados ​​do UFC, mas a luta nunca esteve perto de acontecer. Adesanya acabou disputando o cinturão dos meio-pesados, perdendo para Jan Blachowicz no UFC 259.

Com toda a probabilidade, Adesanya e Jones nunca se enfrentam, o que é ótimo com “The Last Stylebender”.

“Anderson Silva-GSP?” disse Adesanya. “Jon Jones-Anderson Silva? … Às vezes, nem sempre conseguimos o que queremos, mas essas lutas que eu senti seriam algumas das maiores lutas da história. Nem sempre conseguimos o que queremos, mas conseguimos o que conseguimos. Agora, onde estamos, é apenas mais um daqueles como eu e Alex [Pereira]. É como, ugh, nós terminamos. Acho que vocês são mais duros com isso do que nós. [Jones and I] são como, ‘OK.’”

O gerente de Adesanya, Ash Belcastro, disse em A Hora do MMA que ele estava mais otimista de que uma luta entre Adesanya e Jones ainda é possível.

“Acho que sempre vamos entreter essa luta”, disse Belcastro. “Acho que é um bom dia de pagamento para Israel e algo que acho que ambos os atletas podem vender bem, que o UFC pode ganhar um pouco de dinheiro também. Então você nunca sabe o que está ao virar da esquina. Esse jogo é tão rápido, é algo que no futuro, aconteça ou não, vamos deixar para lá. A porta está sempre aberta.

Estranhamente, Jones está mais ligado a uma luta cruzada com o campeão peso-pesado de boxe Tyson Fury do que a qualquer confronto fora da caixa do UFC. Jones e Fury se desafiaram publicamente para lutar, com Jones recentemente dizendo que está disposto a testar suas habilidades de boxe contra Fury.

Adesanya não tem previsão para essa luta no caso improvável de acontecer, mas gosta das chances de Fury ser competitivo no cage.

“Se alguém pode fazer isso, [Fury] pode”, disse Adesanya, relembrando um recente desentendimento com Fury. “Eu até pensei, ‘Pule na jaula.’ Olha, toda essa merda sobre, ‘Você tem que vir para o boxe, você tem que vir para o boxe.’ Não sei porque todo mundo faz isso. Até [Tony] Bellew disse, ‘Não brinque com esses caras do MMA. Todos nós sabemos o que é lutar. Mesmo como um kickboxer, eu não teria entrado no UFC sem aprender outras artes marciais para aprender como contra-atacar ou vencê-los em seu próprio jogo, então não vamos ser bobos aqui. Em uma luta, a gente sabe o que aconteceria se, por exemplo, eu lutasse com algum boxeador importante, a gente entende em uma luta.

“Tyson, ele tem boas habilidades. As luvas são diferentes. Se ele aprender a se espalhar, pode causar algum dano.