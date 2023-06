Israel Adesanya planeja ‘manifestar’ a vitória de Dricus Du Plessis no UFC 290 para que ele possa ‘mostrar a ele quem diabos eu sou’

Israel Adesanya quer um novo desafio.

O bicampeão dos médios do UFC derrotou vários dos principais contendores nos últimos anos, e com o rival Alex Pereira subindo para 205 libras, o caminho está livre para Adesanya assumir um novo nome.

Na vanguarda dessa discussão parece estar Dricus Du Plessis, que está com 5-0 para começar sua carreira no UFC, com quatro dessas vitórias vindo por nocaute ou finalização. Tornando um confronto potencial entre Adesanya e Du Plessis – nº 1 e nº 8, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings – ainda mais convincente é a invectiva que eles lançaram um contra o outro, herança africana. Du Plessis vem da África do Sul, enquanto Adesanya é um nigeriano nativo que atualmente luta fora da Nova Zelândia.

A próxima luta de Du Plessis contra Robert Whittaker no UFC 290 em 8 de julho – e Adesanya espera que Du Plessis consiga uma vitória para marcar uma luta entre eles.

“Vou manifestar [Du Plessis] vencendo essa luta no primeiro round, e quando ele vencer, estarei lá no octógono para ele dar a volta por cima em setembro”, disse Adesanya no A Hora do MMA. “Sem touros***, sem ‘estou ferido’, isso e aquilo, não. Vamos lutar em Sydney em setembro. Porque Rob é Rob, tanto faz, eu já tenho um plano para Rob se for Rob. Mas eu realmente, realmente espero que seja DDP, porque vou mostrar a ele quem diabos eu sou.”

Adesanya está mirando setembro para que ele e Du Plessis possam lutar em Sydney no UFC 293. “The Last Stylebender” competiu na Austrália muitas vezes em sua carreira e é o país onde ele se tornou o campeão indiscutível dos médios do UFC quando derrotou Whittaker em UFC 243. Adesanya mais tarde derrotou Whittaker novamente no UFC 271.

A rivalidade entre Adesanya e Du Plessis começou quando Du Plessis alegou que tinha laços mais fortes com a África devido a ele viver e treinar no continente em oposição a Adesanya, assim como outros lutadores nascidos na África, Francis Ngannou e Kamaru Usman, ambos os quais estão atualmente baseados nos EUA. Adesanya argumentou contra a alegação de Du Plessis e reiterou sua posição na segunda-feira.

“Vou dizer isso de novo”, disse Adesanya. “Eu nunca questionei sua etnia. Eu nunca disse que ele não é africano, apesar da colonização – não queremos passar por cima de tudo isso. Ele está na África, nasceu na África do Sul e nunca questionei isso. Mas o fato de ele estar sendo estúpido, ‘Nós sabemos quem é o verdadeiro africano, eu respiro ar africano’, todo esse tipo de coisa – como diabos você vai me questionar, Francis, e A negritude ou africanidade de Kamaru? Quem diabos é você? Então eu tive que colocar isso lá fora. Eu quero educá-lo.

“Vou te dizer uma coisa: você já ouviu falar de ‘Ancestry and Me?’ [sic] Se você fizer ‘Ancestry and Me’ [sic] em mim, eu sei de onde diabos eu sou. Se você fizer isso com ele, ele descobrirá de onde diabos ele é – e vou te dizer, não vai dizer da África do Sul. … Ele vai te dizer de onde diabos ele é, ele vai conhecer sua verdadeira herança. Eu sei quem diabos eu sou e estou firme nisso, não importa onde no mundo eu esteja. Você pode tirar o menino da África, mas nunca pode tirar a África do homem. Eu sei disso e nunca o questionei como africano, então quem diabos é ele para me questionar como africano?”

Adesanya insiste que sua rivalidade com Du Plessis não é pessoal, independentemente da seriedade do assunto em debate. Na verdade, ele se lembra de ter apoiado Du Plessis no passado – um passado que Adesanya não pôde deixar de adicionar uma escavação quando ele tocou no assunto.

“Engraçado, já treinamos juntos antes”, disse Adesanya. “Eu gritei a bunda dele. Ele apenas lutou comigo no primeiro round. … Ele era legal, ele era um garoto legal. Até no UFC, quando ele veio para o UFC, eu até apoiei. Eu estava tipo, ‘Outro africano no UFC’, juro que você pode encontrar isso online no meu YouTube, ‘Outro africano no UFC, isso é legal.’ Então, o fato de que ele saiu e começou a ser fanfarrão e me questionar, eu fiquei tipo, ‘Quem diabos é esse c***?’ Então, quando isso acontecer, vou torturá-lo.”

Mesmo que Du Plessis consiga uma vitória frustrante sobre Whittaker, outro obstáculo para seu possível desafio Adesanya pelo título dos médios é o fato de que o UFC 293 ocorre apenas dois meses após o UFC 290. Isso seria uma reviravolta rápida para Du Plessis, que é não é garantido que escapará ileso de sua luta com Whittaker, mesmo em caso de vitória.

Adesanya estará acompanhando e fazendo sua parte para que a luta de Du Plessis aconteça em setembro.

“Vai ser o primeiro round, Dricus, foda-se com ele, de alguma forma, por alguma mágica, algum juju”, disse Adesanya. “Nós vamos fazer isso acontecer. É uma pergunta difícil, mas novamente, Jogador 1, você pode fazer as coisas acontecerem. Sério, vou orar sobre isso e fazer acontecer.”