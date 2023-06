Israel Adesanya relata prisão em aeroporto após derrota na luta pelo título do UFC 281

A campanha de 2022 de Israel Adesanya terminou mal – e, por um momento, parecia que seria muito pior.

Após a derrota de Adesanya pelo título dos médios para Alex Pereira no UFC 281 – uma derrota que Adesanya vingou imediatamente no UFC 287 cinco meses depois – “The Last Stylebender” foi brevemente detido no Aeroporto JFK em Queens, NY, enquanto se preparava para voar de volta para New Zelândia. O motivo da prisão de Adesanya foi a descoberta de soqueiras em sua posse. Uma carga de armas acabou sendo rejeitada.

Aparecendo em estúdio recentemente em A Hora do MMAAdesanya contou a experiência, que ele diz ter sido bem conduzida pela segurança do aeroporto, em sua maior parte.

“É uma loucura como a vida acontece”, disse Adesanya. “Você perde o cinturão, vai para o aeroporto e é preso. … A primeira coisa que fiz quando entrei na cela foi meditar por cerca de 15 minutos. [I was in the cell] por cerca de 45 minutos. Eles estavam todos, tipo, “Que porra é essa? O que você está fazendo aqui?’ As pessoas começaram a vir como, ‘Oh merda, hey Israel. O que aconteceu? Vamos tirar você daqui o mais rápido possível.

“Isso é vida. Gosto dessas experiências, sejam elas boas ou ruins, tudo acontece a meu favor e a meu favor.”

Considerando que ele estava perdendo o título dos médios e, posteriormente, trancado em uma cela, havia motivos para Adesanya se perguntar se o universo estava conspirando contra ele. Mas não demorou muito para ele descartar esses pensamentos negativos.

“Eu sento na cela e vejo os grafites das pessoas na parede e me lembro de pensar: ‘Isso é loucura’”, disse Adesanya. “Eu estava lutando no Madison Square Garden literalmente alguns dias atrás e agora estou em uma cela no aeroporto. Então eu estava tipo, ‘Certo.’ Sentei-me ali e apenas meditei, apenas para me centrar novamente. A partir daí foi, ‘Certo. Legal. O que nós vamos fazer?'”

Adesanya pode rir do mal-entendido agora, especialmente porque ele evitou qualquer problema sério depois de passar pelos aros legais apropriados para ter suas acusações inocentadas. O soco-inglês que o deixou em apuros foi um presente de um fã, que seu empresário, Tim Simpson, admitiu que eles jogaram descuidadamente na bagagem quando partiram de Nova York.

O incidente tornou Adesanya mais cuidadoso sobre quais presentes ele aceita.

“É por isso que agora não aceito presentes de fãs”, disse Adesanya. “Além disso, algumas pessoas podem ser estranhas, podem colocar algum juju ou algumas coisas estranhas. Mas um salve aos fãs, eles são legais, e acho que assim que começaram a ver que eu estava recebendo presentes, os caras trariam, tipo, um moletom velho. Eu estava tipo, ‘Este não é o meu acampamento, Puma’, eu apenas devolvo, é uma desculpa.

“É o que é, foi uma experiência bacana, independente disso. É apenas parte das histórias de vida agora. Acho que fui preso e algemado.

De acordo com Adesanya, seu passo em falso no aeroporto não foi a primeira vez que ele se viu brevemente preso. Ele se lembrou de uma briga na Nova Zelândia que levou a polícia a algemá-lo – embora, novamente, Adesanya tenha conseguido evitar grandes repercussões legais.

“[In] 2010, eu tive uma briga, era eu contra quatro caras no Burger King na Queen Street em Auckland”, disse Adesanya. “Ele estava assediando a namorada do meu amigo e eu apenas me virei e segurei ele, e então eu e seus amigos, eu os segurei. … Nunca dê um chute em uma briga de rua, porque eu escorreguei e levantei e fodi o outro cara. Quando os policiais vieram e me algemaram, enquanto eles estavam me levando, eu vi um cara com soqueiras tentando me bater. Eu estava dizendo aos policiais: ‘Não fui eu que comecei isso’.

“Eu parei e ele balançou e errou e eu olhei para o policial e fiquei, tipo, ‘eu te disse’. É por isso que não tenho antecedentes criminais, porque eles olharam as imagens e eu estava apenas me defendendo e estava defendendo meu amigo e seu parceiro por causa de alguns idiotas.

“Mas sim, essa é a única vez que fui preso na América e, bate na madeira, é a última vez que serei preso na América ou em qualquer lugar do mundo.”