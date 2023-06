Ivanka Trump e o príncipe William são vistos falando de perto no casamento do Reino Jordani

O príncipe William e Kate Middleton eram próximos de Ivanka Trump quando compareceram ao opulento casamento do príncipe herdeiro Hussein, da Jordânia, que se casou na quinta-feira com Rajwa Al Saif. Ivanka foi vista tendo uma conversa amigável com os dois membros da realeza.

A filha do ex-presidente dos Estados Unidos estava acompanhada de seu marido Jared Kushner e ambos estavam vestidos para a ocasião com Kushner vestindo um smoking tradicional e vestindo um colete branco enquanto Ivanka confeccionou um belo vestido azul claro.

Como muitas celebridades fazem, Ivanka usou a mídia social para compartilhar seus votos de felicidades para o novo casal

“Parabéns ao príncipe herdeiro Al Hussein bin Abdullah e à princesa Rajwa Al Hussein em seu lindo casamento na Jordânia ontem”,

“Que suas vidas juntos sejam abençoadas com abundância de amor, saúde e felicidade.” Ela terminava suas histórias com votos de felicidades.

Tanto Ivanka quanto Jared foram para a Grécia para uma escapadela romântica antes de comparecer ao casamento, como ela postou em seu Instagram “Obrigado, Grécia, por dar vida à Odyssey da maneira mais encantadora possível. Um brinde às novas aventuras e à aceitação do espírito de Odisseu dentro de todos nós!”

Por que Ivanka Trump estava no casamento?

Alguns meios de comunicação estão levantando a questão do motivo por que Ivanka Trump compareceu ao casamento do Roayal do Oriente Médiono entanto, de acordo com a Vanity Fair, Ivanka Trump hospedou A mãe do príncipe herdeiro Hussein alguns dias antes de seu pai ganhar a presidência em 2017.

Enquanto isso, Príncipe William era o representante da Royal Crown vestindo um terno preto, enquanto Kate Middleton usava um traje de ouro rosa perfeitamente equilibrado.