JÁ ESPIOU? Receita Federal libera CONSULTA ao 2º LOTE de RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Está oficialmente aberto o prazo para a consulta dos valores do segundo lote da restituição do Imposto de Renda para este ano de 2023. De acordo com as informações oficiais, o plano de verificação está aberto desde às 10h desta sexta-feira (23). Qualquer contribuinte que declarou o Imposto de Renda pode fazer a consulta.

Vale lembrar que, para além dos repasses da restituição deste ano, a Receita também está abrindo nesta sexta-feira (23) o prazo para a consulta da restituição residual. Desta forma, cidadãos que não conseguiram receber os valores nos anos anteriores e resolveram as suas pendências, podem verificar se o saldo será liberado a partir da próxima semana.

Ao todo, a Receita estima que 5.138.476 pessoas deverão receber a restituição do Imposto de Renda na próxima sexta-feira (30). Para tanto, o Fisco está liberando pouco mais de R$ 7,5 bilhões. No primeiro lote, que foi liberado no último dia 31 de maio, os repasses foram feitos para pouco mais de 4,1 milhões de brasileiros.

Quem poderá receber

Desta vez, os pagamentos serão destinados aos contribuintes que estão na chamada lista de prioridades. São pessoas que possuem preferência de seleção por força de lei, ou porque realizaram ações que garantem prioridades. Veja abaixo os grupos que poderão receber a restituição no próximo lote:

130.088 contribuintes idosos acima de 80 anos;

978.397 contribuintes entre 60 e 79 anos;

70.589 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

468.889 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

3.490.513 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

A consulta ao imposto de renda

Não é necessário sair de casa para consultar as informações sobre os pagamentos do segundo lote da restituição do Imposto de Renda. O cidadão pode fazer esta verificação no site oficial da Receita Federal. Para tanto, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Para uma consulta mais completa, basta acessar o sistema do e-Cac com o seu login e senha. Neste caso, será possível verificar uma série de informações mais detalhadas que permitirão que o contribuinte tenha acesso a mais dados importantes sobre a sua relação com a Receita Federal.



Você também pode gostar:

Não fui selecionado

Caso o cidadão consulte os valores e descubra que não foi selecionado para os pagamentos deste segundo lote, não há com o que se preocupar. Neste caso, o contribuinte pode simplesmente verificar se há algum erro ou pendência na sua declaração. Se houver, basta corrigir a informação através da declaração retificadora.

Depois de regularizar a sua conta prestando as informações verdadeiras, o cidadão passará a ficar elegível para o recebimento da restituição do Imposto de Renda nos próximos lotes.

Se não houver nenhum erro na sua declaração, basta esperar pelas próximas datas de pagamentos. Vale lembrar que a Receita vai realizar mais quatro pagamentos no decorrer deste ano.

1º lote: pago em 31 de maio (já pago);

2º lote: pago em 30 de junho;

3º lote: pago em 31 de julho;

4º lote: pago em 31 de agosto;

5º lote: pago em 29 de setembro.

Preciso solicitar a restituição?

Não é necessário solicitar a restituição do Imposto de Renda de 2023. Nesta sexta-feira (23), o cidadão pode apenas verificar se está entre as pessoas selecionadas para receber o saldo no segundo lote, que vai ser pago na próxima semana.

Caso o contribuinte tenha o direito, ele vai receber o saldo automaticamente na próxima sexta-feira (30) na mesma conta que ele indicou no momento da declaração do Imposto de Renda. Caso ele tenha optado pelo recebimento por Pix, basta aguardar pela transferência pela chave que foi informada no procedimento.

Caso a chave ou a conta informada não tenham mais validade, o cidadão poderá reaver a quantia entrando em contato com o Banco do Brasil.