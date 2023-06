Ja Morant pede desculpas novamente e promete mudanças

Adepois de saber da suspensão de 25 jogos por mostrar uma arma pela segunda vez, Eu moro pediu desculpas e se arrependeu do ocorrido, sabendo que está cuidando de sua saúde mental e fará de tudo para ser uma pessoa melhor.

Eu moro esteve envolvido em vários problemas nos últimos meses, desde mensagens preocupantes nas suas redes sociais a exibição de uma arma no seu Instagram, o que gerou muitas críticas, uma investigação e o NBA decidindo aplicar-lhe uma sanção exemplar.

Mas ele se diz arrependido e arrependido de ter decepcionado muita gente.

“Tive tempo para refletir e percebo o quanto causei”, disse ele.

“Eu quero pedir desculpas para a NBA, os Grizzlies, meus companheiros de equipe e a cidade de Memphis.

“Para Adam Silver, Zach Kleiman e Robert Peraque me deram a oportunidade de ser atleta profissional e me apoiaram, sinto muito pelo estrago que causei.

“Para as crianças que me admiram, sinto muito por falhar com vocês como modelo. Prometo que serei melhor.

“Para todos os meus patrocinadores, serei uma melhor representação de nossas marcas.

“E para todos os meus fãs, vou compensar vocês, eu prometo.”

Ele reconheceu que está trabalhando em sua saúde mental

Ele reconheceu que tem trabalhado sua saúde mental e vai treinar muito para estar pronto quando puder voltar, confiante de que quer provar que é um bom homem.

Embora seja outro pedido de desculpas que ele está oferecendo, os fãs esperam que ele esteja falando sério agora.

“Estou passando pela entressafra e minha suspensão continuando a trabalhar em minha própria saúde mental e tomada de decisões”, continuou sua declaração.

“Também vou treinar para estar pronto quando puder voltar à quadra.

“Sei que meus companheiros de equipe vão aguentar e sinto muito por não poder estar com eles no início da temporada.

“Espero que eles me dêem uma chance de provar a você ao longo do tempo que sou um homem melhor do que tenho mostrado.”