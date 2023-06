Jack Grealish durante sua interminável festa embriagada: Estou em um mundo de dor!

Jack Grealish confessou estar “em um mundo de dor” no meio de sua bebedeira de quatro dias após sua Cidade de Manchester triunfo da equipa na Liga dos Campeões.

Grealish foi flagrado na boate Pacha em Ibiza e no Cidadefesta em Manchester.

Grealishque agora deve se juntar aos companheiros de seleção da Inglaterra John Stones, Phil Foden, Kyle Walker e Kalvin Phillips para a viagem a Malta, fez uma confissão ao ex-jogador e comentarista Jimmy Bullard.

“Eu mandei uma mensagem para ele mais cedo dizendo que estou indo no talkSPORT etc, dizendo, ‘Eu te amo, boa sorte, como estão seus três troféus?'” Bullard disse.

“Ele mandou uma mensagem de volta, dizendo: ‘Uau, estou em um mundo de dor’ Que lenda!”

Bullard estava cheio de elogios e carinho para Grealishque ajudou Man City para vencer a Premier League, a FA Cup e a Champions League nesta temporada.

Jimmy Bullard revela o texto hilário que recebeu de Jack Grealish após as comemoraçõesTALKSPORT

“Eu tenho sido um grande Jack fã desde antes de tudo isso, eu vi isso de longe”, Bullard adicionado.

“Ter um personagem como esse no vestiário sozinho e perto de todos os jogadores… Posso me relacionar um pouco com isso, mas não estou me colocando no mesmo nível que Grealish como jogador de futebol, mas ser esse personagem é um vício.

“Ele vai entrar e interpretar aquela personagem feminina. Ele teve isso toda a sua vida e acho que é uma atração enorme. O Cidade time não tem uma grande contingência de inglês. Ter Jackele está no centro de tudo e de todas as celebrações importantes.

“Eu amo o garoto. Acho que ele é inacreditável para o futebol inglês. “Espero que as pessoas não o coloquem muito em um pedestal e depois cortem as pernas dele, deixe Jack ser Jack. Deixe-o comemorar quando quiser comemorar.”