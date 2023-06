Jacob deGrom faz cirurgia reconstrutiva no cotovelo, Rangers dizem que o procedimento correu bem

Jacob deGrom passou por uma cirurgia reconstrutiva para reparar um rompimento do ligamento colateral ulnar em seu cotovelo direito na segunda-feira, e o técnico do Texas Rangers, Bruce Bochy, disse que o procedimento correu bem.

O tempo de recuperação típico após a operação, comumente conhecida como cirurgia de Tommy John, é de pelo menos 12 a 14 meses. O médico da equipe do Rangers, Dr. Keith Meister, realizou a cirurgia, que ocorreu uma semana antes do 35º aniversário de deGrom.

Texas assinou com deGrom um contrato de $ 185 milhões por cinco anos na agência gratuita no inverno passado, quando o destro estava saindo de duas temporadas repletas de lesões com o New York Mets.

Antes de deGrom (2-0, 2,67 ERA) se machucar, o Rangers líder do AL West venceu todos os seis jogos que o duas vezes vencedor do Prêmio Cy Young da Liga Nacional começou. Ele lançou pela última vez contra o New York Yankees em 28 de abril, quando saiu mais cedo devido a problemas com lesões pela segunda vez em três partidas. O quatro vezes All-Star teve 45 eliminações com apenas quatro caminhadas em 30 1/3 entradas.

Uma ressonância magnética na semana passada mostrou mais inflamação e danos estruturais significativos no ligamento, e a equipe anunciou que deGrom faria uma cirurgia de final de temporada. Um exame um dia depois de ele deixar o jogo contra o Yankees, e antes das cinco sessões de bullpen que se seguiram, mostrou apenas inflamação.

DeGrom passou suas primeiras nove temporadas da liga principal com o Mets, mas jogou apenas 156 1/3 entradas em 26 partidas em seus últimos dois anos em Nova York. Ele perdeu os últimos três meses de 2021 com rigidez no antebraço direito e uma torção no cotovelo, então não estreou na liga principal no ano passado até 2 de agosto, depois de ser desligado no final do treinamento de primavera por causa de uma reação de estresse na escápula direita .

Depois de ser convocado pelo Mets em 2010, deGrom fez uma cirurgia de Tommy John enquanto ainda estava nos menores de idade. Ele perdeu toda a temporada de 2011 e não fez sua estreia nas grandes ligas até 2014.

Esta cirurgia, que deve mantê-lo afastado por pelo menos um ano, acionará a opção condicional do Texas no contrato de deGrom pela sexta temporada em US$ 20 milhões, US$ 30 milhões ou US$ 37 milhões. O preço de 2028 dependerá do desempenho de deGrom durante o contrato e da saúde após a temporada de 2027, o quinto ano do acordo.