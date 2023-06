Jada Pinkett-Smith apresentou Jaden Smith e o resto da família aos psicodélicos

Jaden Smith ocupou o centro das atenções no recente ciência psicodélica conferência em Denver, cativando o público com suas revelações sinceras sobre o poder transformador dos psicodélicos. A conferência, que contou com palestrantes notáveis ​​como NFL estrela Aaron Rodgers no início da semana, forneceu uma plataforma para ferreiro para compartilhar suas experiências pessoais e lançar luz sobre o profundo impacto que essas substâncias tiveram em sua vida.

Em um discurso cativante proferido na sexta-feira, Smith atribuiu sua maior empatia pelos outros ao seu exploração de psicodélicos. Desde o início de seus esforços filantrópicos até o aprofundamento de sua relacionamentos familiaresa jovem estrela enfatizou a influência positiva que essas substâncias tiveram em seu crescimento pessoal.

Surpreendentemente, Smith revelou que era sua mãe, Jada Pinkett Smith, que inicialmente introduziu a família no mundo dos psicodélicos. “Acho que foi minha mãe, na verdade, foi mesmo a primeira a dar esse passo para a família“, confessou. “Foi apenas ela por um tempo muito, muito longo, e então, eventualmente, apenas escorregou e evoluiu, e todo mundo encontrou à sua maneira.“

Aos 24 anos, Smith acredita que psicodélicos desempenharam um papel fundamental no cultivo de um profundo senso de empatia por seus irmãos, Willow Smith e Trey Smith. “Irmãos podem discutir tanto e brigar tanto, e Deus sabe que eu e meus irmãos fizemos muito disso no passado,” ele admitiu. “Mas o nível de amor e empatia que posso sentir por eles dentro das experiências (psicodélicas) e fora das experiências tem sido algo profundo e bonito..”

Embora alguns especialistas reconheçam a Benefícios potenciais dos psicodélicos quando usadas de forma responsável e sob condições apropriadas, eles também advertem que essas substâncias permanecem principalmente ilegal. Eles enfatizam que, como qualquer tratamento de saúde mental, os psicodélicos não devem ser vistos como uma solução rápida para todos os problemas.

Desbloqueando empatia e resolvendo conflitos familiares, Jaden Smith revela

Numerosos estudos sugeriram que certos psicodélicos, como psilocibina, ayahuasca, LSDe mescalina, pode aumentar a empatia emocional. Esse efeito é atribuído, em parte, às propriedades de expansão da mente dos psicodélicos, que promovem o pensamento de mente aberta. Especificamente, um estudo de 2017 publicado no Jornal Internacional de Neuropsicofarmacologia descobriram que a psilocibina aumentou a empatia emocional, embora não tenha um impacto significativo na tomada de decisões morais. No entanto, os pesquisadores alertam que mais investigações são necessárias para entender os efeitos de longo prazo dos psicodélicos na empatia.

Smith relatou casos em que ele e seus irmãos se envolveram em discussões acaloradas, apenas para se reconciliar depois. compartilhando uma experiência psicodélica. “Na verdade, isso nos ajudará a abrir nossas mentes para sair das velhas formas de pensar que nos levaram a muitos desses argumentos e abri-lo para que ele apenas libere e abra espaço para você trabalhar e massagear até acabou completamente“, Smith compartilhou, oferecendo um vislumbre do poder transformador dessas substâncias.

À medida que a conversa sobre psicodélicos evolui, impulsionada por testemunhos pessoais de figuras influentes como Jaden Smith, está se tornando cada vez mais evidente que essas substâncias possuem um potencial inexplorado para crescimento pessoal e conexões interpessoais aprimoradas. No entanto, é crucial abordar seu uso com prudência e respeito pela legalidadeenquanto mais pesquisas científicas continuam a lançar luz sobre seus efeitos a longo prazo.

O ciência psicodélica conferência, sem dúvida, provocou uma animada diálogodeixando os participantes com uma curiosidade renovada sobre as possibilidades e complexidades dos psicodélicos em nosso mundo moderno.