Jaime Jaquez Jr., primeiro mexicano selecionado na primeira rodada do Draft da NBA, é o mais novo jogador do Miami Heat

ON a noite de quarta-feira, aconteceu um momento histórico para o basquete mexicano, já que pela terceira vez na história e a primeira em 23 anos, um jogador de nacionalidade mexicana foi escolhido no Draft da NBA. Jaime Jaquez Jr. foi selecionado pelo calor de Miami com a 18ª escolha geral na primeira rodada do grande evento realizado no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York.

‘Triplo J’ é o primeiro mexicano a ser escolhido na primeira rodada do Draft da NBA e se junta aos atuais campeões da Conferência Leste que perderam nas finais contra o Denver Nuggets.

Jaquez, o terceiro mexicano selecionado em um Draft da NBA

Com isso, Jaquez se juntou a um seleto grupo liderado por Manuel Ragaque foi o pioneiro ao ser escolhido na décima rodada (#167 geral) pelo Atlanta Hawks no Draft de 1970. Hoje em dia, ao contrário do passado, o draft consiste em apenas duas rodadas. ‘Manolo’ teve uma longa carreira na Europa, mas nunca jogou uma única partida na NBA.

Antes de Jaquez, o outro membro deste prestigioso clube é o lendário Eduardo Najera, amplamente considerado como o maior expoente da história deste esporte no México. No Draft de 2000, ele foi selecionado na segunda rodada (# 38 geral) pelo Foguetes Houston e imediatamente negociou com o Dallas Mavericks, com quem estreou na mesma temporada. Ele é o único até agora a ser convocado e jogar na NBA.

Quantos mexicanos jogaram na NBA?

Se Jaquez jogar pelo menos um segundo em um jogo da temporada regular da principal liga de basquete do mundo, ele não apenas igualará o feito de Najera, mas também entrará para uma lista que inclui o já mencionado ídolo de Meoqui, Chihuahua, além de horace lhamas, Gustavo Ayon, jorge gutierreze Juan Toscano-Anderson como o sexto mexicano a se tornar um jogador da NBA.