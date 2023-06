Jake Paul admite que o sindicato dos lutadores é ‘quase impossível’ depois de ‘trabalhar sem parar’ com Anderson Silva

Os grandes planos de Jake Paul estão se tornando um pouco mais difíceis do que ele pensava.

Após sua vitória sobre Anderson Silva em sua luta de boxe em outubro passado, Paul e “The Spider” concordaram em trabalhar juntos para criar uma associação de lutadores para o MMA. Para Paul, a ideia era sindicalizar os lutadores para colocá-los em uma posição melhor para negociar coisas como seguro saúde e melhores salários, e como uma lenda amplamente amada do esporte, Silva ajudaria a trazer outros lutadores para o rebanho. No início deste mês, Silva disse que os dois já começaram a lançar as bases para sua visão final, falando com o MMA Mania, Paul revelou que ainda há muito o que fazer.

“Estamos trabalhando sem parar nos bastidores”, disse Paul. “É apenas… quase impossível descobrir isso [laughs]. É muito difícil. Muito, muito difícil. Não estamos nos esquivando por causa disso, mas é preciso muita gente, muita inteligência, muito dinheiro que estamos financiando e muito tempo, muita reflexão. Então, realmente, estamos nos arrastando o tempo todo nos bastidores e fazendo um progresso lento cada vez mais a cada dia.”

Paul e Silva não são os primeiros a tentar criar uma associação de lutadores. Em 2016, Georges St. Pierre, Donald Cerrone, Cain Velasquez, TJ Dillashaw e Tim Kennedy assinaram contrato para criar a Associação de Atletas de Artes Marciais Mistas, com muitos dos mesmos objetivos, mas a organização rapidamente fracassou. Alguns anos depois, Leslie Smith tentou iniciar um sindicato de atletas do UFC que novamente lutou para ganhar força. E, claro, a negociação coletiva no MMA teve seu primeiro impulso com a Mixed Martial Arts Fighters Association, que ainda busca adicionar o esporte ao ato de reforma do boxe de Muhammad Ali e desafiou as práticas comerciais do UFC em um processo antitruste em andamento.

Embora não faça referência a falhas anteriores da mesma forma, Paul parece entender que esse esforço é uma maratona, não um sprint.

“Definitivamente, isso é uma grande coisa de três, quatro anos”, disse Paul. “Não acontece da noite para o dia. Temos trabalhado e dedos cruzados. Acho que vai ser ótimo para o mundo dos esportes de combate em geral e meio que mudar a história dos lutadores sendo tratados terrivelmente e não terem seguro saúde, sendo mal pagos, a lista continua e continua. Felizmente, isso é algo que podemos consertar nos próximos anos.”

Nesse ínterim, a carreira de boxe de Paul continua. A ex-estrela da Disney está programada para enfrentar Nate Diaz em uma partida de 10 rounds em 5 de agosto no American Airlines Center em Dallas. Diaz será o quarto ex-lutador de MMA que Paul enfrentará e, à medida que a luta se aproxima, ele está animado para ver como Diaz se sairá na transição.

“Eu acho que ele provavelmente é tão duro quanto Tyron [Woodley], e tem aquela durabilidade e resistência, e talvez seja um pouco menos ortodoxo que o Anderson, mas ele tem o mesmo nível de trocação”, disse Paul. “Eu diria que ele está lá em cima com Anderson e Tyron e provavelmente poderia ser um boxeador melhor do que os dois apenas por causa de sua experiência trabalhando com Andre Ward… Será interessante ver o quão bom ele é.

Talvez se ele derrotar Diaz, ele consiga que o filho favorito de Stockton se junte ao sindicato.